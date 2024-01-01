مراقب عسكري اسرائيلي رصد مناورة القسام قبل 7 اكتوبر وابلغ مسؤوليه دون جدوى

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة الإسرائيلية عن أن تدريبات لكتائب القسام أجرتها على السياج قبل أربعة أيام من هجوم 7 أكتوبر، ورصدها مراقب عسكري خدم في موقع ناحال عوز الاستيطاني وأبلغ مسؤوليه وحذرهم.

وبحسب التقرير، فإن التدريب شمل حوالي 170 مقاتلاً قاموا بتدريبات مكثفة على إطلاق الصواريخ تزامنا مع هجوم على دبابات الجيش الإسرائيلي.

تم الكشف عن التدريب في الساعة 9:00 صباحًا وقام المراقب بإبلاغ قادته بطريقة منظمة. وبحسب مصادر عسكرية ورغم أن هذا التدريب واسع النطاق وغير عادي، إلا أنه تم تصنيفه بأنه "تدريب روتيني" يتم إجراؤه في القطاع.

السيناريوهات التي تم تنفيذها في التدريب تم تنفيذها تقريبًا في 7 أكتوبر، بحسب التقرير .

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك بأن "الجيش الإسرائيلي يحقق في أحداث 7 أكتوبر وما سبقها.