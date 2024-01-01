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مقتل جنديين إسرائيلين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة بمعارك وسط قطاع غزة

الجمعة 21 يونيو 2024 06:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جنديين إسرائيلين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة بمعارك وسط قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة في معارك وسط قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الجيش سمح بنشر اسمي قتيلين من الجيش الاسرائيلي اللذين تم إخطار عائلتيهما وهما :

- الرائد (احتياط) عمر سمادجا 25 عاماً من ماجنوت هدار جندي في الكتيبة 9203 لواء الكسندروني (3) قُتِلَ في معركة وسط قطاع غزة.

- اللواء احتياط سعدية يعقوب درعي 27 عاماً من تل أبيب ضابط في الكتيبة 9203 لواء ألكسندروني (3) قُتِلَ في معركة وسط قطاع غزة.

ووفق الجيش الإسرائيلي، فإن الجنود قتلوا وأصيبوا في إطلاق قذائف هاون وسط قطاع غزة

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