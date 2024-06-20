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بلينكن يبلغ مسؤولين إسرائيليين ضرورة تجنب التصعيد مع لبنان

الجمعة 21 يونيو 2024 06:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يبلغ مسؤولين إسرائيليين ضرورة تجنب التصعيد مع لبنان



واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين خلال اجتماع يوم الخميس بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وسط الحرب في غزة.

واجتمع بلينكن مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وشدد بلينكن وفق الخارجية الأميركية على "الحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والتخطيط للحكم والأمن وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع".


كذلك أكد بلينكن خلال الاجتماع على "أهمية تجنب المزيد من التصعيد في لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي".

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