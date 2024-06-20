آيزنكوت: حماس فكرة سنظل نقاتلها لسنوات عديدة

القدس المحتلة/سما/

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان الأسبق لدى الاحتلال، غادي آيزنكوت، قوله إنّ "حماس فكرة ستقاتلها إسرائيل أعواماً طويلة مقبلة".

ووفق آيزنكوت، فإنه "لا يمكن إطلاق الوعود بتحقيق نصر قريب على حماس، ثم لوم الجيش على عدم إنجاز ذلك".

وتابع أنّ "هدف الحرب ليس إنهاء حماس تماماً، بل تدمير قدراتها العسكرية والحكومية"، مضيفاً أنّ "نتنياهو يضر بأهداف الحرب، حين لا يسمح لغالانت بالمضي قدماً في مسألة اليوم التالي".

وقبل أيام، هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة، قادة "الجيش" الإسرائيلي وعضوي الكابينت المستقيلين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

ونقلت القناة الـ"12" الإسرائيلية، عن نتنياهو، قوله إن "المستقيلَين (في إشارة إلى غانتس وآيزنكوت) يريدان تغيير أهداف الحرب، عبر قرارات انهزامية، وترك حركة حماس على حالها. وهذا غير مقبول".

بدورها، ذكرت القناة الـ"13" الإسرائيلية أنّ نتنياهو هاجم قادة "الجيش" في اجتماع للحكومة، وقال إنّ "إسرائيل دولة لها جيش لا جيش له دولة"، مضيفاً أنه "من أجل الوصول إلى هدف القضاء على قدرات حماس، اتخذت قرارات لم تكن دائماً مقبولة لدى الجيش".