  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

آيزنكوت: حماس فكرة سنظل نقاتلها لسنوات عديدة

الجمعة 21 يونيو 2024 06:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت: حماس فكرة سنظل نقاتلها لسنوات عديدة



القدس المحتلة/سما/

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان الأسبق لدى الاحتلال، غادي آيزنكوت، قوله إنّ "حماس فكرة ستقاتلها إسرائيل أعواماً طويلة مقبلة".

ووفق آيزنكوت، فإنه "لا يمكن إطلاق الوعود بتحقيق نصر قريب على حماس، ثم لوم الجيش على عدم إنجاز ذلك".

وتابع أنّ "هدف الحرب ليس إنهاء حماس تماماً، بل تدمير قدراتها العسكرية والحكومية"، مضيفاً أنّ "نتنياهو يضر بأهداف الحرب، حين لا يسمح لغالانت بالمضي قدماً في مسألة اليوم التالي".

وقبل أيام، هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة، قادة "الجيش" الإسرائيلي وعضوي الكابينت المستقيلين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

ونقلت القناة الـ"12" الإسرائيلية، عن نتنياهو، قوله إن "المستقيلَين (في إشارة إلى غانتس وآيزنكوت) يريدان تغيير أهداف الحرب، عبر قرارات انهزامية، وترك حركة حماس على حالها. وهذا غير مقبول".

بدورها، ذكرت القناة الـ"13" الإسرائيلية أنّ نتنياهو هاجم قادة "الجيش" في اجتماع للحكومة، وقال إنّ "إسرائيل دولة لها جيش لا جيش له دولة"، مضيفاً أنه "من أجل الوصول إلى هدف القضاء على قدرات حماس، اتخذت قرارات لم تكن دائماً مقبولة لدى الجيش".

الأكثر قراءة اليوم

معاريف تكشف خطة نتنياهو “السرية” للاستمرار بالحكم

خطة بايدن وبعض الحقائق الصعبة بشأن غزة ..سلام فياض

إعلام إسرائيلي: الجيش يتعرض لحدث صعب في رفح

يختلق الأكاذيب..مارتن إنديك يطالب بإلغاء دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب بالكونغرس..

وزير إسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي استعدادا لحرب في الشمال

أكثر من 20 ألف صاروخ ومسيّرة نحو "إسرائيل" وطيور تشبه المسيّرات تثير الذعر

لقطات مثيرة.. طائرة انتحارية للقسام تهاجم حشودا للاحتلال بمحيط غزة (شاهد)

الأخبار الرئيسية

مقتل جنديين إسرائيلين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة بمعارك وسط قطاع غزة

بلينكن يبلغ مسؤولين إسرائيليين ضرورة تجنب التصعيد مع لبنان

20240620105505reup-2024-06-20t105322z_1115355261_rc2xe8a6zws9_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-1-730x438

14 شهيدا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة (فيديو)

سقوط فكرة "اليوم التالي".. كيف تحافظ حماس على قوتها العسكرية في غزة؟

2156836214

أكثر من 20 ألف صاروخ ومسيّرة نحو "إسرائيل" وطيور تشبه المسيّرات تثير الذعر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية