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لجنة تحقيق أممية: الجيش الإسرائيلي واحد من أكثر الجيوش إجراما في العالم (فيديو)

الجمعة 21 يونيو 2024 04:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة تحقيق أممية: الجيش الإسرائيلي واحد من أكثر الجيوش إجراما في العالم (فيديو)



نيويورك/سما/

قال كريس سيدوتي، عضو لجنة تحقيق أممية إن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن التوصل إليه هو أن الجيش الإسرائيلي واحد من أكثر الجيوش إجراماً في العالم.

وفي وقت سابق، قال التقرير الأوّل الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، إن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار، وإطالة أمد النزاع في المنطقة”.

وتتكون لجنة التحقيق من نافانيثيم بيلاي (رئيسة اللجنة وهي من جنوب إفريقيا)، وميلون كوثاري (من الهند) وكريس سيدوتي (من أستراليا).

 

 

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