بالفيديو: "حزب الله" يستهدف منظومة "Drone Dome" الإسرائيلية

بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية سابقة له استهدف فيها التجهيزات الفنية في موقع المطلة التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بمحلّقة انقضاضية وصاروخ موجه.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية في موقع المطلة التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بمحلقة انقضاضية وصاروخ موجه".

وأبانت اللقطات تحليق "المحلّقة الانقضاضية" وتوجهها نحو هدفها، وهو عبارة عن منظومة دفاع مضاد للطائرات من طراز "Drone Dome"، تم تطويرها من قبل شركة رافائيل الإسرائيلية، وتم عرض المنظومة لأول مرة في عام 2016، وهي تنضم إلى أنظمة أمنية مماثلة طورتها الشركة، مثل "القبة الحديدية".

كما وثق الفيديو استهداف تجهيزات أخرى معلقة على عامود بصاروخ موجه وإصابتها.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

في حين تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات موجهة لجميع الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وضبط النفس.