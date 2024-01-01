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نجل نتنياهو يهاجم "الجيش" مجددا: أين كان قائد سلاح الجو في 7 أكتوبر؟

الجمعة 21 يونيو 2024 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجل نتنياهو يهاجم "الجيش" مجددا: أين كان قائد سلاح الجو في 7 أكتوبر؟



القدس المحتلة/سما/

جدد يائير، نجل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هجومه على جيش الاحتلال، بسبب الفشل في صد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكتب يائير المقيم في ميامي الأمريكية، في تغريدة على حسابه في "إكس" متسائلا: "قائد سلاح الجو تومر بار، أين كان وماذا كان يفعل في 7 أكتوبر؟ قرر الآن تعيين ليفي مدربا للجيل القادم من طياري القوات الجوية".

كلام نجل نتنياهو جاء تعقيبا على قرار بار، تعيين الجنرال زيف ليفي مدربا لطياري القوات الجوية التابعة لجيش الاحتلال.

وشارك نتنياهو خبرا يعود إلى منتصف العام الماضي يشير إلى أن ليفي رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية، احتجاجا على التعديلات القضائية التي كانت حكومة نتنياهو تدفع بها في ذلك الحين، بدعم من حلفائه في اليمين المتطرف.

ويواصل يائير نتنياهو، المقيم في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، إثارة الجدل في دولة الاحتلال عبر منشوراته في شبكات التواصل الاجتماعي، التي دأب فيها على مهاجمة "الجيش" وخصوم والده.

وسبق أن أعلن عدد من قادة جيش الاحتلال مسؤوليتهم عن إخفاق السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لكن نتنياهو يرفض ذلك، مفضلا إلقاء المسؤولية على الجيش.

ومنذ ذلك التاريخ، تشن دولة الاحتلال حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، فضلا عن دمار واسع في المنازل والمنشآت والبنى التحتية الحيوية.

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