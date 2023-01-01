إثر تهديدات نصرالله.. قبرص الرومية تنفي عزمها مساعدة "إسرائيل" بالحرب

نيقوسيا/سما/

أبلغت قبرص الرومية لبنان، الخميس، أنها لا تنوي الانخراط بأي شكل من الأشكال في الحرب الحالية الدائرة في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب مع نظيره القبرصي الرومي كونستانتينوس كومبوس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ويأتي هذه الاتصال بعد يوم واحد من تصريح أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله بأن إسرائيل تعتزم استخدام مطارات وأجواء قبرص الرومية في حال استهداف مطاراتها إذا اندلعت حرب شاملة مع لبنان، مهددا الجزيرة الواقعة غرب لبنان بالتعامل معها كـ"عدو" في هذه الحالة.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب بو حبيب للوزير كومبوس عن "تعويل لبنان الدائم على الدور الإيجابي الذي تلعبه قبرص (الرومية) في دعم الاستقرار بالمنطقة".

من جهته، أكد كومبوس أن بلاده "تأمل أن تكون جزءًا من الحل (للأزمة الحالية المتصاعدة بين لبنان وإسرائيل) وليس جزءًا من المشكلة"، بحسب الوكالة اللبنانية.

وشدد الوزير القبرصي الرومي على أن بلاده "ليست في وارد التورط بأي شكل من الأشكال في الحرب الدائرة في المنطقة".

كما أكد الوزيران "عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي بينهما لما فيه مصلحة الشعبين".

والأربعاء، حذر نصرالله، في كلمة متلفزة، قبرص الرومية من فتح مطاراتها وأجوائها لإسرائيل في حال اندلاع حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل كما تهدد الأخيرة، قائلاً إنه "سيتم التصرف معها على أنها عدو".

وقال نصرالله: "لدينا معلومات أن العدو (إسرائيل) يجري مناورات في مناطق ومطارات بقبرص (الرومية)، وهو يعتبر أنه في حال استهداف مطاراته سيستخدم المطارات والمرافق القبرصية (الرومية)".

وردا على ذلك، أكد المتحدث باسم حكومة قبرص الرومية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، في تصريحات صحفية، أن بلاده "ليست متورطة ولن تتورط في أي حرب أو صراعات، وبالتالي فإن التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب الله لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف أن نيقوسيا "ستتخذ الإجراء المناسب من خلال القنوات الدبلوماسية" للرد على تصريحات نصر الله، دون تفاصيل أخرى بالخصوص.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.