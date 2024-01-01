  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غالانت يطالب نتنياهو بتحديد موعد جلسة لبحث تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات

الجمعة 21 يونيو 2024 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يطالب نتنياهو بتحديد موعد جلسة لبحث تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات



القدس المحتلة/سما/

طالب وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحديد موعد لعقد جلسة عاجلة لدراسة امكانية تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات والمصادقة على ذلك بسرعة.

وجاء في رسالة بعث بها مساء اليوم مكتب غالانت إلى كل من رئيس الأمن القومي وإلى مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء والسكرتير العسكري: "إن الواقع الأمني ​​الجديد يتطلب استجابة عملياتية كبيرة لاستمرار العمليات العسكرية". ونشير إلى أنه في بداية شهر فبراير، نشرت وزارة الدفاع مشروع قانون في هذا الشأن، يهدف إلى ملء صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف غالانت: "منذ أشهر عديدة، يعمل الجهاز الأمني ​​على دفع مشروع القانون والتوصل إلى اتفاقيات مع وزارتي المالية والعدل، دون نجاح أو تقدم في تلبية الاحتياجات الفورية والعاجلة لجيش الدفاع، وعلى ضوء ما ورد فإن وزير الدفاع يطلب تحديد موعد لإجراء مناقشة عاجلة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبت في الموضوع وعرضه على الحكومة للموافقة عليه في خلال الأيام القادمة".

وحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فإن هناك وزراء يعارضون تنفيذ هذه الخطوة، في وقت تسن فيه الحكومة قانونا لإعفاء شبان متشددين دينيا من أداء الخدمة العسكرية.

وفي سياق متصل، نُظمت في تل أبيب وقبالة منزل رئيس الوزراء في القدس، مظاهرة ضد مشروع هذا القانون وسياسات الحكومة بشكل عام.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف تكشف خطة نتنياهو “السرية” للاستمرار بالحكم

خطة بايدن وبعض الحقائق الصعبة بشأن غزة ..سلام فياض

إعلام إسرائيلي: الجيش يتعرض لحدث صعب في رفح

"جاحد ومضطرب" .. البيت الأبيض يشعر بالحيرة و"الصدمة" من أكاذيب نتنياهو بشأن حجب الأسلحة الأمريكية

يختلق الأكاذيب..مارتن إنديك يطالب بإلغاء دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب بالكونغرس..

رئيس بلدية رفح يتحدث عن أهداف "إسرائيل" من تدميرها للمعبر

وزير إسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي استعدادا لحرب في الشمال

الأخبار الرئيسية

2156836214

تقديرات إسرائيلية: أكثر من 20 ألف صاروخ ومسيّرة نحو "إسرائيل" وطيور تشبه المسيّرات تثير الذعر

نتنياهو: لن نخرج من غزة قبل تدمير "حماس" بالكامل

"القسام" تعلن تفجير لغم في دبابة إسرائيلية أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل طاقمها

667463ce4236047326404507

قائد سابق في الجيش الإسرائيلي: بقاء نتنياهو دون إنهاء الحرب قد يؤدي لانهيار استراتيجي

2-116-730x438

وزارة الأسرى بغزة: استشهاد 36 معتقلا من القطاع تحت التعذيب.. وروايات صادمة لأسرى محررين (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية