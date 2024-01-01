غالانت يطالب نتنياهو بتحديد موعد جلسة لبحث تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات

القدس المحتلة/سما/

طالب وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحديد موعد لعقد جلسة عاجلة لدراسة امكانية تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات والمصادقة على ذلك بسرعة.

وجاء في رسالة بعث بها مساء اليوم مكتب غالانت إلى كل من رئيس الأمن القومي وإلى مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء والسكرتير العسكري: "إن الواقع الأمني ​​الجديد يتطلب استجابة عملياتية كبيرة لاستمرار العمليات العسكرية". ونشير إلى أنه في بداية شهر فبراير، نشرت وزارة الدفاع مشروع قانون في هذا الشأن، يهدف إلى ملء صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف غالانت: "منذ أشهر عديدة، يعمل الجهاز الأمني ​​على دفع مشروع القانون والتوصل إلى اتفاقيات مع وزارتي المالية والعدل، دون نجاح أو تقدم في تلبية الاحتياجات الفورية والعاجلة لجيش الدفاع، وعلى ضوء ما ورد فإن وزير الدفاع يطلب تحديد موعد لإجراء مناقشة عاجلة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبت في الموضوع وعرضه على الحكومة للموافقة عليه في خلال الأيام القادمة".

وحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فإن هناك وزراء يعارضون تنفيذ هذه الخطوة، في وقت تسن فيه الحكومة قانونا لإعفاء شبان متشددين دينيا من أداء الخدمة العسكرية.

وفي سياق متصل، نُظمت في تل أبيب وقبالة منزل رئيس الوزراء في القدس، مظاهرة ضد مشروع هذا القانون وسياسات الحكومة بشكل عام.