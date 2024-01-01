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"القسام" تعلن تفجير لغم في دبابة إسرائيلية أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل طاقمها

الخميس 20 يونيو 2024 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن تفجير لغم في دبابة إسرائيلية أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل طاقمها



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ كمين محكم ضد قوة إسرائيلية مدرعة، وتفجير لغم ذي قدرة تدميرية عالية بدبابة من طراز "ميركافاه" ما أدى إلى تدميرها وقتل طاقمها.


وقالت "القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من إعداد كمين محكم لقوة صهيونية مدرعة وتجهيز لغم خاص بقوة تفجيرية كبيرة زُرع تحت طريق مرورها بعد عمليات رصد استمرت لعدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح".

وأضافت: "عند مرور القوة في الدقائق الأولى من صباح هذا اليوم (الخميس) وتموضع دبابة "ميركفاه" فوق اللغم، قام المجاهدون بتفجيره بها ما أدى لتدميرها -بشكل كامل- وقتل طاقمها، واستمرت عمليات إخلاء أشلاء الجنود القتلى وحطام الدبابة عدة ساعات".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" تنفيذ كمين مركب استهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تم فيه استهداف 4 آليات إسرائيلية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر.

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