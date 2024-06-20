  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقرير أمريكي: واشنطن قلقة من إمكانية تغلب "حزب الله" على القبة الحديدية الإسرائيلية

الخميس 20 يونيو 2024 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير أمريكي: واشنطن قلقة من إمكانية تغلب "حزب الله" على القبة الحديدية الإسرائيلية



واشنطن/سما/

أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من إمكانية التغلب على القبة الحديدية الإسرائيلية في الحرب مع "حزب الله".


وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن المسؤولين في الولايات المتحدة لديهم مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله"، يمكن للحزب أن "يطغى" على الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية الذي يتم التباهي به كثيرا.

وتمت الإشارة إلى أن المخاوف التي أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل نقلتها إليهم أيضا، من أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للترسانة الضخمة لحزب الله من الصواريخ والطائرات بدون طيار، "تتزايد مع إشارة إسرائيل بشكل متزايد للمسؤولين الأمريكيين إلى أنها تستعد للغزو البري والتوغل الجوي في لبنان".

وأبلغ مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة أنهم يخططون لنقل الموارد من جنوب غزة إلى شمال إسرائيل استعدادًا لهجوم محتمل ضد الحركة، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون لـ"سي إن إن" أمس الأربعاء.

وقال مسؤول كبير في الإدارة: "نقدر أن بعض بطاريات "القبة الحديدية" على الأقل سوف تُثقَب".

وبين مسؤول إسرائيلي أن احتمالية حدوث ذلك ستكون أكبر إذا نفذ "حزب الله" هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة موجهة بدقة، وهو ما قد يشكل تحديا للمنظومة في التصدي له.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، عرض "حزب الله" مقطع فيديو يظهر طائرة بدون طيار تصيب وتلحق أضرارا ببطارية القبة الحديدية في قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل.

وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى الموثقة التي يتم فيها ضرب النظام بنجاح.

كما أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم يعتقدون أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للخطر، خاصة في شمال إسرائيل، وقد فوجئوا بمدى تعقيد ضربات "حزب الله" حتى الآن، حسبما قال المسؤولان الأمريكيان لـ"سي إن إن".

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن "مصدر القلق الرئيسي هو استخدام حزب الله لعدد كبير من الذخائر والصواريخ الموجهة بدقة".

الأكثر قراءة اليوم

رئيس قبرص يرد على تحذيرات نصر الله

معاريف تكشف خطة نتنياهو “السرية” للاستمرار بالحكم

خطة بايدن وبعض الحقائق الصعبة بشأن غزة ..سلام فياض

إعلام إسرائيلي: الجيش يتعرض لحدث صعب في رفح

"جاحد ومضطرب" .. البيت الأبيض يشعر بالحيرة و"الصدمة" من أكاذيب نتنياهو بشأن حجب الأسلحة الأمريكية

يختلق الأكاذيب..مارتن إنديك يطالب بإلغاء دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب بالكونغرس..

رئيس بلدية رفح يتحدث عن أهداف "إسرائيل" من تدميرها للمعبر

الأخبار الرئيسية

2-116-730x438

وزارة الأسرى بغزة: استشهاد 36 معتقلا من القطاع تحت التعذيب.. وروايات صادمة لأسرى محررين (صور وفيديو)

9-26-730x438

الحوثيون: استهدفنا 153 سفينة منها ثمان هذا الأسبوع

إعلام إسرائيلي: الجيش يتعرض لحدث صعب في رفح

photo_2024-06-20_14-54-22

وزير إسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي استعدادا لحرب في الشمال

20240511160430afpp-afp_34re4wr.h-730x438

مسؤولة أممية بعد قضاء أسبوع بغزة: "إنها حرب على النساء"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية