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إعلام إسرائيلي: الجيش يتعرض لحدث صعب في رفح

الخميس 20 يونيو 2024 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: الجيش يتعرض لحدث صعب في رفح



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عصر اليوم الخميس بوقوع حدث صعب في حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أكدت "كتائب القسام" تنفيذ كمين مركب ضد الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "هبطت قبل قليل مروحية إخلاء تقل عددا من المصابين في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس"، مشيرة إلى وقوع اشتباكات ضارية في مخيم الشابورة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت في وقت سابق اليوم تنفيذ كمين مركب استهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "استهدفت كتائب القسام دبابتي ميركفاه صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع"، وأضافت: "بعد استهداف الدبابتين فر طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مجاهدونا وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر".

وفي بيان لاحق تابعت "كتائب القسام": "استكمالا للكمين المركب المعد مسبقا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة.. تمكن مجاهدو القسام مجددا من استهداف آليتين صهيونيتين من نوع ايتان بقذائف الياسين 105".

وأضافت: "رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت الماضي مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمر" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.

وأكدت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

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