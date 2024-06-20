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سلطات الاحتلال تطلق سراح 33 أسيراً فلسطينياً من معسكر اعتقال سدي تيمان

الخميس 20 يونيو 2024 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تطلق سراح 33 أسيراً فلسطينياً من معسكر اعتقال سدي تيمان



غزة/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن 33 أسيراً فلسطينياً من معسكر اعتقال سدي تيمان في النقب المحتل، وهم أسرى اعتقلوا خلال الاجتياح البري الإسرائيلي في قطاع غزة في الأشهر الثمانية الأخيرة من حرب الإبادة.

وأقدم الاحتلال على ترك الأسرى عند نقطة حدودية شرقي المنطقة الوسطى وطلب منهم السير سريعاً إلى المنطقة التي يتجمّع فيها الفلسطينيون والابتعاد عن الحدود. ووصل عدد من الأسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ومنذ العدوان البري، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقبل ذلك اعتقل أعداداً غير معروفة من الحاجز الذي أقامه على شارع صلاح الدين، الذي يفصل مدينة غزة عن المحافظة الوسطى وطلب من المواطنين المغادرة عبره إلى جنوب وادي غزة.

ويعاني أسرى غزة من ظروف قاسية في السجون، وفق شهادات متعددة، بينها شهادة مراسل "العربي الجديد" ضياء الكحلوت، الذي كان أحد الأسرى في سجن سدي تيمان سيئ السمعة، والذي شبهه بسجن غوانتنامو الأميركي.


وكان المحامي الفلسطيني من الداخل المحتل خالد محاجنة روى لـ"التلفزيون العربي" أمس مشاهداته من داخل معتقل "سدي تيمان" في صحراء النقب، حيث يعدّ أول محامٍ يتمكن من زيارة المعتقل الذي بدأ استخدامه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

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