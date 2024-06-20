  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير: عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لدى "حماس" أقل من الأرقام الرسمية

الخميس 20 يونيو 2024 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لدى "حماس" أقل من الأرقام الرسمية



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة أقل من الأرقام الرسمية وربما يصل إلى 50 فقط.


ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن وسطاء في المفاوضات الدائرة بشأن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، أن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في غزة أقل من الأرقام الرسمية وربما يصل إلى 50 فقط.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أغلق المئات من المتظاهرين الإسرائيليين، اليوم الخميس، طرقا رئيسية في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المئات من الإسرائيليين ومن بينهم عائلات المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، أغلقوا منطقة أيالون وهو أحد الطرق الرئيسية في مدينة تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

الأكثر قراءة اليوم

رئيس قبرص يرد على تحذيرات نصر الله

معاريف تكشف خطة نتنياهو “السرية” للاستمرار بالحكم

"حماس": لم يبق أمام بايدن إلا أداة واحدة يقدمها لنتنياهو..

خطة بايدن وبعض الحقائق الصعبة بشأن غزة ..سلام فياض

نصر الله يحذر قبرص ويهدد "إسرائيل" بمعركة "بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف"

هاغاري: الحديث عن تدمير حماس ذر للرمال في عيون الإسرائيليين.. نتنياهو يرد

"جاحد ومضطرب" .. البيت الأبيض يشعر بالحيرة و"الصدمة" من أكاذيب نتنياهو بشأن حجب الأسلحة الأمريكية

الأخبار الرئيسية

photo_2024-06-20_14-54-22

وزير إسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي استعدادا لحرب في الشمال

20240511160430afpp-afp_34re4wr.h-730x438

مسؤولة أممية بعد قضاء أسبوع بغزة: "إنها حرب على النساء"

7 خيارات أمام "إسرائيل" في مواجهة حزب الله

واشنطن بوست: على أمريكا وإسرائيل التوافق لوقف الحرب في غزة.. منزوعة السلاح للأبد وبدور مصري

6674191c4236046fac315b1e

مسؤول إسرائيلي: "حزب الله" قادر على شل شبكة الكهرباء الإسرائيلية بسهولة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية