تقرير: عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لدى "حماس" أقل من الأرقام الرسمية

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة أقل من الأرقام الرسمية وربما يصل إلى 50 فقط.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن وسطاء في المفاوضات الدائرة بشأن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، أن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في غزة أقل من الأرقام الرسمية وربما يصل إلى 50 فقط.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أغلق المئات من المتظاهرين الإسرائيليين، اليوم الخميس، طرقا رئيسية في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المئات من الإسرائيليين ومن بينهم عائلات المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، أغلقوا منطقة أيالون وهو أحد الطرق الرئيسية في مدينة تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".