وزير إسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي استعدادا لحرب في الشمال

القدس المحتلة/سما/

كشف وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن عمل "إسرائيل" للاستعداد لإمكانية عمليات دفن كبيرة بسبب احتمال اندلاع حرب مع حزب الله جنوب لبنان، وذلك في ظل تصاعد حدة المواجهات بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

وقال وزير ما يعرف بالشؤون الدينية في دولة الاحتلال، ميخائيل ملكيئيلي، إن وزارته "المسؤولة عن نظام الدفن تجهز نفسها لسيناريوهات في الشمال".

وأضاف في تصريحات لقناة "14" العبرية، الأربعاء: "لا يمكن قول كل شيء في الأستوديوهات، لكننا نعقد اجتماعات في المكتب للتحضير لأشياء أكبر في الشمال"، في إشارة إلى التصعيد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله جنوب لبنان.



وعندما سُئل الوزير عن ما إذا كانت الوزارة تجهز نفسها لاحتمال حدوث حالات دفن جماعي بسبب حرب محتملة على الجبهة الشمالية، فإنه أجاب بالإيجاب، دون تفاصيل.

في السياق نفسه، صرح وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأربعاء، أن الوضع في الشمال ، سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة، بحسب قوله.



وجاءت تصريحات غالانت، في أعقاب تصريحات أدلى بها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، قال خلالها إن "دخول المقاومة إلى الجليل احتمال مطروح إذا قررت إسرائيل توسيع الحرب"، جاء ذلك في الاحتفال التأبيني الذي أقامه "حزب الله" تكريمًا للقائد الميداني، طالب عبد الله.



وأضاف نصر الله أن "المقاومة حصلت على معلومات جديدة ودقيقة عن مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود"، وتابع: "المعركة في جبهتها اللبنانية قامت بدور كبير جداً وتلحق الخسائر المادية والمعنوية والنفسية بالعدو"، كما أكد أن "لدى المقاومة في لبنان ما يزيد عن احتياجاتها من العناصر البشرية حتى لو ذهبنا إلى الحرب الواسعة".



ونشر "حزب الله" اللبناني، أول أمس الثلاثاء، مشاهد سجلتها طائرات مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.



وتبيّن المشاهد مجموعة من المواقع العسكرية الإسرائيلية، التي رصدتها مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، ومن بين هذه المواقع مجمع للصناعات العسكرية، وكذلك منصات عدة لـ"القبة الحديدية"، ومخازن للمحركات الصاروخية ومخازن لصواريخ الدفاع الجوي، كما رصدت المسيرة العديد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية.