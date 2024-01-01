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غانتس: نتنياهو يتخلى عن سكان الشمال أمام "حزب الله"

الخميس 20 يونيو 2024 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: نتنياهو يتخلى عن سكان الشمال أمام "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن التصعيد الجاري شمالي البلاد أمام "حزب الله" اللبناني.


ونقل الموقع الإسرائيلي "مفزاك لايف"، ظهر اليوم الخميس، عن غانتس أن نتنياهو لا يلتقي رؤساء سلطات بلديات ومستوطنات الشمال الإسرائيلي، وهو غير مستعد للالتزام بعودة آمنة للسكان شمالي البلاد.

وحذر بيني غانتس، العضو المستقيل من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، نتنياهو، من أن ما يقوم به لا يمكنه من خلالها شن حرب بهذه الطريقة أمام "حزب الله" اللبناني.


ويوم الثلاثاء الماضي، أكد غانتس أنه سيدعم أي تحرك فعّال بشأن الجبهة الشمالية من خارج الحكومة الحالية، محذرا خلال لقائه آموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأمريكي، من أن "وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية مع لبنان، بدأ ينفد"، مؤكدًا التزامه بإزالة تهديد "حزب الله" عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية بغض النظر عن تطورات الحرب في غزة، بحسب قوله.

في هذه الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي إلى لبنان، بأن العمليات في رفح شارفت على الانتهاء"، مؤكدة أن "انتهاءها سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان".


ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مبعوث الرئيس الأمريكي، بأنه "حذر الإسرائيليين من احتمال أن تؤدي الحرب مع حزب الله إلى هجوم إيراني واسع يصعب على إسرائيل التصدي له".

#غانتس

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