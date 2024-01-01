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أغرقها الحوثيون.. بريطانيا تعلن فقدان طاقم السفينة "توتور"

الخميس 20 يونيو 2024 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغرقها الحوثيون.. بريطانيا تعلن فقدان طاقم السفينة "توتور"



لندن/سما/

أعلنت بريطانيا، الخميس، عن فقدان طاقم السفينة “توتور” التي استهدفها الحوثيون مؤخرا في البحر الأحمر.


وقالت سفيرة لندن لدى اليمن عبدة شريف عبر منصة إكس: “نحن حزينون على الطاقم المفقود للسفينة MV Tutor”.
وأضافت أن “هجمات الحوثيين المتهورة مرة أخرى لها عواقب مأساوية وتهدد البيئة وسبل العيش الكريم للشعب اليمني”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.


هذا التطور يأتي بعدما نشر المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مشاهد لما قال إنه استهداف للسفينة “توتور” TUTOR في البحر الأحمر بزورقين مسيّرين، ما أدى لإغراقها.
وكشفت القوات البحرية التابعة للجماعة في بيان، أنها استخدمت عدة أسلحة بحرية في استهداف وإغراق السفينة توتور، من بينها “أسلحة تستخدم للمرة الأولى (لم يكشف طبيعتها)”.


ومساء الثلاثاء، أعلنت البحرية البريطانية في بيان غرق سفينة نقل البضائع “توتور” في البحر الأحمر، إثر استهدافها بطائرة مسيرة للحوثيين في 12 يونيو/ حزيران الماضي.
و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يواجه عدوانا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.


ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.


ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

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