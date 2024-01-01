مسؤولة أممية بعد قضاء أسبوع بغزة: "إنها حرب على النساء"

غزة/سما/

قالت الممثلة الخاصة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ماريس غيموند، بعد زيارة استمرت أسبوعا إلى غزة، إن ما يجري في القطاع “حرب على النساء”، نظرا لارتفاع عدد ضحايا القصف بين الفلسطينيات.



جاء ذلك في حديث أجرته مع أخبار الأمم المتحدة من القدس عبر تطبيق زوم، وصفت فيه “الأثر العميق لمشاهد الدمار والنزوح”، وسلطت الضوء على “التأثير غير المتناسب للحرب في غزة على النساء، حيث قتلت أكثر من 10 آلاف امرأة” منذ بدايتها.



وقالت غيموند: “عدت أمس من غزة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعود فيها إلى القطاع منذ بداية الحرب. آخر مرة كنت هناك كانت في 4 أكتوبر”.

وتابعت: “كنا نشاهد (الحرب) على شاشة التلفزيون لـ9 أشهر، لدينا فريق في غزة وشركاء كنا على تواصل معهم، ولكن لا أعتقد أن ذلك يعطينا الحقيقة الكاملة حتى تجد نفسك محاطا بما أحدثته الحرب في غزة منذ لحظة دخولك القطاع”.



وقالت غيموند إن النساء في غزة كثيرا ما كنّ يسألنها عن متى ستنتهي الحرب ومتى يمكنهن العودة إلى منازلهن، على الرغم من تدمير العديد من المنازل.

وأشارت إلى أن “نساء غزة يواجهن صعوبات يومية في الحصول على الخدمات الأساسية، وتتحمل المرأة أيضا العبء الإضافي المتمثل في رعاية الأطفال والمسنّين والأشخاص من ذوي الإعاقة الذين تزايد عددهم بسبب الحرب”.



وتحدثت عن الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم النساء في غزة والمنظمات التي تقودها النساء في القطاع والتي قالت إنها “تلعب دورا حاسما في دعم المجتمع وقدرته على الصمود”.

وبينت أنه على الرغم من الظروف الصعبة، تواصل هذه المنظمات تقديم الخدمات الحيوية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي.

وأضافت: “يصعب علي أن أنسى المرور بأجزاء من خان يونس طالها الدمار، ترى الدمار في كل مكان، والناس يعيشون في بعض المباني المدمرة، وفي الشوارع يحاولون الحصول على الطعام أو الماء”.



وتحدثت غيموند عن “مساحات شاسعة من الخيام والمساكن المؤقتة المكتظة للغاية”، مشيرة إلى أن “مساحة القطاع تبلغ 365 كيلومترا مربعًا يعيش فيها أكثر من 2.2 مليون شخص، وهو الآن يشهد الآن نزوحا إلى مساحة أصغر من أي وقت مضى”.

وعن مشاهداتها في منطقة المواصي في رفح وفي خان يونس جنوبي القطاع، بيّنت أن هناك “من نزحوا 5 و10 مرات منذ أكتوبر”.

وأكدت غيموند أنه “تم محو عائلات بكاملها في بعض الغارات الجوية، وكل شخص قابلته لديه قصص رهيبة للغاية”.



وتابعت: “من الواضح أن الحروب تؤثر على جميع أفراد المجتمع، إلا أننا نادرا ما شهدنا هذا المستوى من قتل وإصابة النساء”.

وحول ذلك قالت غيموند: “تحدثنا قبل بضعة أسابيع عن أن أكثر من 10 آلاف امرأة قُتلت، وبالتالي عندما تنظر إلى أعداد الوفيات والإصابات بين النساء، تجد أنها غير مسبوقة، ولهذا السبب فإننا نتحدث كثيرا عن أنها حرب على النساء”.



وشددت على أن “وقف إطلاق النار سيكون مهما للغاية، كل يوم تستمر فيه هذه الحرب لن تجلب سوى المزيد من الدمار والقتل، يجب أن تتوقف، نحن بحاجة إلى الانتقال إلى حل سياسي عادل ومستدام يشمل الجميع”.



ولفتت إلى أمر مهم سمعته من النساء في غزة، وهو أن “أحد الأشياء التي شعرن بفقدانها، هو كرامتهن”، مؤكدة أنه أيضا “أمر في غاية الأهمية”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت نحو 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.