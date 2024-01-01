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تقرير: نتنياهو تجاهل تحذيرات مستشاريه ووزرائه من مغبّة انتقاد واشنطن علانية

الخميس 20 يونيو 2024 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: نتنياهو تجاهل تحذيرات مستشاريه ووزرائه من مغبّة انتقاد واشنطن علانية



القدس المحتلة/سما/

ذكر تقرير إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقدم على انتقاد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علنا، رغم تحذير وزرائه ومستشاريه من مغبة ذلك.

وقالت "القناة 12" إن اجتماعا سريا عقد قبل الفيديو الذي نشره نتنياهو يوم الثلاثاء، والذي اتهم فيه واشنطن بحجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، ضم مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومسؤولين آخرين، الذين اعترضوا جميعا على نية نتنياهو.

وحسب القناة فإنه على الرغم من أن ديرمر كان يؤيد المواجهة العلنية بعد أن ناقش الفكرة في وقت سابق مع نتنياهو، إلا أنه طلب من رئيس الوزراء الانتظار قبل الانتقادات حتى يلتقي هو وهنغبي بمسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض يوم الخميس.

وذكرت أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي عارضا الكشف عن الخلاف علنا، وفضلا بدلا من ذلك التعامل مع الأمور خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف من أن الخلاف العلني مع الولايات المتحدة قد يفيد "حماس" و"حزب الله".

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "نتنياهو اتخذ القرار ضد رأي المستشارين والوزراء الذين تشاور معهم"، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء أثارت "غضبا كبيرا في إدارة بايدن".

وفي تقرير لصحيفة "هآرتس"، اتهم مسؤولون أمريكيون نتنياهو بـ"جحود الجميل"، نافين أي احتجاز للأسلحة بخلاف شحنة القنابل الثقيلة التي حجبها بايدن بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في رفح.

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