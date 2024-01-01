  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كاتس يعلق على تهديد حزب الله لقبرص

الخميس 20 يونيو 2024 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يعلق على تهديد حزب الله لقبرص



القدس المحتلة/سما/

شدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على ضرورة "وقف إيران الآن قبل فوات الأوان".

وفي منشور عبر منصة "إكس"، علق كاتس على تهديد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الذي وجهه إلى قبرص قائلا: "نصرالله يهدد بمهاجمة قبرص. الصواريخ الإيرانية والإرهاب الإسلامي المتطرف يهددان الدول الأوروبية والعالم الحر بأكمله".

وأضاف: "يجب أن نوقف إيران الآن قبل فوات الأوان".
وكان نصرالله قال يوم أمس: لدينا معلومات تفيد بأن إسرائيل تجري مناورات في قبرص في مناطق ومطارات قبرصية.. لذلك يجب أن تعلم الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للحرب على لبنان سيتعامل الحزب مع قبرص كأنها جزء من الحرب".

وقد رد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مشددا على أن نيقوسيا ليست متورطة في حروب وأن بلاده جزء من الحل وليست المشكل.

وشدد المتحدث باسم الحكومة القبرصية على أنه "لن يتم منح أي دولة الإذن بإجراء عمليات عسكرية عبر قبرص".

وأكد أن "علاقات جمهورية قبرص مع لبنان ممتازة، وكل مفاوضات ستتم على المستوى الدبلوماسي"، جازما أن "قبرص ليست منخرطة ولن تشارك في أي صراعات حربية".

الأكثر قراءة اليوم

رئيس قبرص يرد على تحذيرات نصر الله

معاريف تكشف خطة نتنياهو “السرية” للاستمرار بالحكم

"حماس": لم يبق أمام بايدن إلا أداة واحدة يقدمها لنتنياهو..

خطة بايدن وبعض الحقائق الصعبة بشأن غزة ..سلام فياض

نصر الله يحذر قبرص ويهدد "إسرائيل" بمعركة "بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف"

هاغاري: الحديث عن تدمير حماس ذر للرمال في عيون الإسرائيليين.. نتنياهو يرد

"جاحد ومضطرب" .. البيت الأبيض يشعر بالحيرة و"الصدمة" من أكاذيب نتنياهو بشأن حجب الأسلحة الأمريكية

الأخبار الرئيسية

20240511160430afpp-afp_34re4wr.h-730x438

مسؤولة أممية بعد قضاء أسبوع بغزة: "إنها حرب على النساء"

7 خيارات أمام "إسرائيل" في مواجهة حزب الله

واشنطن بوست: على أمريكا وإسرائيل التوافق لوقف الحرب في غزة.. منزوعة السلاح للأبد وبدور مصري

6674191c4236046fac315b1e

مسؤول إسرائيلي: "حزب الله" قادر على شل شبكة الكهرباء الإسرائيلية بسهولة

الصحة : 4 مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة أسفرت عن 35 شهيدا خلال 24 ساعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية