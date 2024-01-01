كاتس يعلق على تهديد حزب الله لقبرص

القدس المحتلة/سما/

شدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على ضرورة "وقف إيران الآن قبل فوات الأوان".

وفي منشور عبر منصة "إكس"، علق كاتس على تهديد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الذي وجهه إلى قبرص قائلا: "نصرالله يهدد بمهاجمة قبرص. الصواريخ الإيرانية والإرهاب الإسلامي المتطرف يهددان الدول الأوروبية والعالم الحر بأكمله".

وأضاف: "يجب أن نوقف إيران الآن قبل فوات الأوان".

وكان نصرالله قال يوم أمس: لدينا معلومات تفيد بأن إسرائيل تجري مناورات في قبرص في مناطق ومطارات قبرصية.. لذلك يجب أن تعلم الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للحرب على لبنان سيتعامل الحزب مع قبرص كأنها جزء من الحرب".

وقد رد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مشددا على أن نيقوسيا ليست متورطة في حروب وأن بلاده جزء من الحل وليست المشكل.

وشدد المتحدث باسم الحكومة القبرصية على أنه "لن يتم منح أي دولة الإذن بإجراء عمليات عسكرية عبر قبرص".

وأكد أن "علاقات جمهورية قبرص مع لبنان ممتازة، وكل مفاوضات ستتم على المستوى الدبلوماسي"، جازما أن "قبرص ليست منخرطة ولن تشارك في أي صراعات حربية".