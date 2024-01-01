لابيد يتحدث عن مجانين في حكومة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "حكومة بنيامين نتنياهو تضم مجانين غير قادرين على أي شيء"، متوقعا إجراء انتخابات مبكرة العام الحالي.

واعتبر لابيد في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "يوجد أناس مجانين تماما في الحكومة. تطرف (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش يجرنا إلى عوالم الجنون ويفتت الحكومة من الداخل".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يساعد تل أبيب على نحو غير مسبوق، فيما اعتبر أن اتهام نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن بتأخير شحنة الأسلحة "جنون سياسي لإرضاء اليمين".

وفي حديث آخر لصحيفة "معاريف"، أعرب لابيد عن اعتقاده بأن انتخابات مبكرة ستجري خلال العام الجاري 2024، لافتا إلى أنه إذا انهار الأمن الشخصي خلال عام واحد، وانهارت السياسة الخارجية، ووقع الاقتصاد في مأزق، فستسقط الحكومة أيضا في نهاية المطاف".

وشدد على أن "نتنياهو يمثل فشلا ذريعا، أعتقد أنه ما زال لا يدرك حقا ما حدث".

وعن إمكانية سجن نتنياهو بسبب اتهامات الفساد المالي الموجهة إليه، قال لابيد: "لا أؤيد تعامل النظام السياسي مع مسألة (احتمال) العفو عن نتنياهو.. ولهذا السبب بدأنا النضال للحفاظ على استقلالية القضاء (في مواجهة ما تسميها الحكومة تشريعات لإصلاح القضاء)، وليس من حق ولا من المناسب أن يتدخل النظام السياسي في ذلك".

واستدرك قائلا: "ليست لدي أي رغبة أو فرحة لرؤيته (نتنياهو) في السجن، لكن الشيء الرئيسي هو أن يرحل.. عندما يرحل لن تحمل اسمه حتى نافورة، ناهيك عن شارع أو قاعة ثقافية، لن نتذكره إلا في 7 أكتوبر، وهو أكبر فشل منذ حرب التحرير"، في إشارة إلى إقامة دولة إسرائيل في 1948.