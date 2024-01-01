التربية: العدوان الدموي الاسرائيلي يحرم 39 ألف طالب وطالبة في غزة من تقديم امتحانات "التوجيهي"

رام الله/سما/

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم الخميس 20 يونيو 2024، أنّ العدوان الإسرائيلي الدموي حرم نحو 39 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من تقديم امتحانات الثانوية العامة، المقرر البدء بها بعد غدٍ السبت.

وأوضح الخضور في بيان صحفي، أن 450 طالبًا من طلبة الثانوية العامة ارتقوا شهداء هذا العام جراء العدوان، بينهم 20 طالبا من الضفة الغربية.

ولفت الى أنه من المقرر أن يلتحق 1320 طالب وطالبة في اختبارات التوجيهي في 29 دولة عربية، بينهم 1090 يتواجدون في جمهورية مصر العربية، مشيرًا الى أن طواقم الوزارة افتتحت أكبر قاعة في مصر، إضافة لافتتاح قاعات خاصة في روسيا، وتركيا، وقطر، فيما ستعقد الاختبارات في سفارات بقية الدول.

ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه الـ 258، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 37 ألفاً و396 شهيداً، والمصابين إلى 85 الفا و523 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.