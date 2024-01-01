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الصحة : 4 مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة أسفرت عن 35 شهيدا خلال 24 ساعة

الخميس 20 يونيو 2024 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 4 مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة أسفرت عن 35 شهيدا خلال 24 ساعة



غزة /سما/

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة خلفت 35 شهيدا و130 إصابة.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى 37431 شهيدًا و85653 إصابة.

ولفتت الصحة الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 258 من الحرب والذي يوافق ثالث أيام عيد الاضحى مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

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