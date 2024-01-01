مكة المكرمة : وفاة 900 حاج هذا العام بينهم 60 اردنيا …

وكالات - سما-

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الحصيلة الإجمالية للوفيات خلال الموسم الحالي ارتفعت إلى أكثر من 900 شخص، غالبيتهم مصريون، ومعظمهم لأسباب مرتبطة بالحر، وأضافت أن كثيرين لا يزالون يبحثون عن أقربائهم وأصدقائهم المفقودين.





وأضاف المصدر نفسه أن "جميع (حالات الوفاة الجديدة) ناجمة عن الحر".



وذكرت الوكالة أن هذا يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 922 على الأقل، استنادا إلى أعداد أعلنتها الدول المعنية ودبلوماسيون، معظمهم لم يوضحوا الأسباب.



وأضافت أن هذا العدد يشمل أيضا 68 هنديا و60 أردنيا و13 من كردستان العراق و11 إيرانيا و3 سنغاليين.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية -أمس الثلاثاء- أن 144 إندونيسيا توفوا خلال الحج. ولم توضح البيانات إذا ما كانت أي من الوفيات بسبب ضربات الشمس.



بدوره، قال جميل أبو العينين، المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة السعودية، إن السلطات لم تلحظ أي وفيات غير عادية بين الحجاج الذين أدّوا فريضة الحج هذا العام، وسط درجات حرارة مرتفعة للغاية.







وتابع "وفرت الوزارة الرعاية الصحية لأكثر من 2700 حاج حتى الآن على صلة بارتفاع درجات الحرارة".



وفي وقت سابق، قال التلفزيون السعودي إن الحجاج واجهوا خلال أداء مناسك الحج الموسم الحالي درجات حرارة شديدة الارتفاع وصلت في الظل إلى 51.8 درجة مئوية، مما تسبب في وفاة عشرات الحجاج.