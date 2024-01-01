258 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى وتدمير مربعات كاملة في رفح ..

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 258 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة وصل منها للمشافي 24 شهيدا و71 اصابة ليترتفع عدد ضحايا الحرب الى 37396 شهيدا و85523 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وواصل الاحتلال الاسرائيلي تدمير مدينة رفح ومخيماتها بمنهجية وآخرها الحي السعودي.

وقال رئيس بلدية رفح احمد الصوفي ان تدمير جيش الاحتلال معبر رفح هدفه جعل قطاع غزة غير صالح للحياة مشيرا إلى الاحتلال يدمر مربعات سكنية بأكملها في منطقة الحي السعودي وان البنية التحتية في رفح دمرت بنسبة سبعين بالمائة.

واستشهد 11 مواطنا في رفح في قصف استهدف تجمعا لتجار ولجان حماية المساعدات شرق المدينة.

واصيب في نفس القصف 25 مواطنا عدد منهم بجراح بالغة الخطورة.

ويستمر جيش الاحتلال بدفع تعزيزات إضافية إلى غرب المدينة التي يجرى نسف مربعات سكنية فيها بشكل متواصل.

وسط القطاع

وارتقت شهيدتان و12 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جاد الله بمنطقة الحساينة غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

غزة والشمال

وفي مدينة غزة استشهد مواطن واصيب خمسة باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة اسليم في قصف على شارع كشكو حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال في محيط جبل الريس شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.