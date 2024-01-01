  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

الخميس 20 يونيو 2024 07:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات



غزة/سما/

 استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنتين وإصابة 12 آخرين بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا لعائلة جاد الله في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، كما استهدفت وسط وغرب مدينة رفح وشرق خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 37396 شهيدا، بالإضافة إلى 85523 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : اسرائيل تحدد 26 الشهر الحالي للهجوم وحزب الله يقول إيران ستدخل الحرب…

رئيس قبرص يرد على تحذيرات نصر الله

"حماس": لم يبق أمام بايدن إلا أداة واحدة يقدمها لنتنياهو..

لابيد: أتفق مع نتنياهو وبن غفير

نصر الله يحذر قبرص ويهدد "إسرائيل" بمعركة "بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف"

تعليق مصري رسمي على المشاركة "بقوة عربية" تدير معابر غزة

"إسرائيل": معبر رفح لا يصلح للاستخدام إثر تدمير جانبه الفلسطيني

الأخبار الرئيسية

20240619081950afpp-afp_34xd4cx.h-1-730x438

"جاحد ومضطرب" .. البيت الأبيض يشعر بالحيرة و"الصدمة" من أكاذيب نتنياهو بشأن حجب الأسلحة الأمريكية

667346f94c59b72d9d1b8e11

"بوليتيكو" تكشف ضياع إدارة بايدن في إيجاد طريقة لوقف حرب غزة

6673518b4c59b761780a7e92

مسؤول سياسي إسرائيلي كبير يهدد بجعل جنوب لبنان شبيها بقطاع غزة

thumbs_b_c_7549764dbd8993b9dd4ec115ab883056

رئيس قبرص يرد على تحذيرات نصر الله

thumbs_b_c_487fe6737e3215d9e1b6b681bbb96099

غالانت: الوضع في الشمال سيتغير بتسوية أو بعمل عسكري واسع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية