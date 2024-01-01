مستعمرون يتجمهرون لاعتراض شاحنات مساعدات قادمة من الأردن إلى غزة

أريحا/سما/

تجمهر مستعمرون، مساء اليوم الأربعاء، قرب مدخل مدينة أريحا الشرقي المعروف بـ (البوابة الصفراء)، بمحيط المعابر والحدود شرق الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستعمرين تجمهروا شرق مدينة أريحا بمحيط معبر الكرامة الحدودي الذي يربط الأردن بالضفة الغربية، علما أنه من المقرر وصول شاحنات مساعدات إنسانية من الأردن متجهة إلى غزة.

وأشار الناشط في لجان المقاومة الشعبية في الأغوار أيمن غريب، إلى أن المستعمرين يتجمهرون في محاولة لعرقلة مرور الشاحنات والاعتداء على سائقيها وتخريب محتوياتها، لافتا إلى تنفيذهم اعتداءات مماثلة في الفترة الأخيرة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.