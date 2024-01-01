مسؤول سياسي إسرائيلي كبير يهدد بجعل جنوب لبنان شبيها بقطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير أنه إذا واصل حزب الله مهاجمتنا فإن جنوب لبنان سيلقى مصير غزة.

وصرح المسؤول السياسي الإسرائيلي الكبير بأنه لا حصانة لبيروت ويجب على حزب الله أن يتوقف عن مهاجمة إسرائيل.

وأفاد المصدر بأن "العد التنازلي للرد الإسرائيلي القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول حزب الله بعرض المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين".



وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين أن الأوضاع على جانبي الحدود خطيرة داعيا إلى إيجاد حل سياسي للصراع.



وقال آموس هوكشتاين إن واشنطن تسعى إلى تجنب اندلاع "حرب أكبر" بعد تصاعد إطلاق النار عبر الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وفي مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وصف هوكشتاين الوضع على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل بأنه "خطير"، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرساله إلى لبنان.

ولفت إلى أن "مقترح الصفقة التي قدمها بايدن تضمن إنهاء الحرب في غزة ومحادثاتي في بيروت وإسرائيل هدفها تجنب تصعيد أكبر"، معتبرا أن "النزاع بين حزب الله وإسرائيل استمر لوقت كاف ويجب وضع حلول حاسمة".

وشدد على أن "وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي أيضا إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل"، مؤكدا أن "مقترح بايدن للتهدئة قبله الوسطاء وإسرائيل ويجب على حماس قبوله".



وجزم هوكشتاين أن حل النزاع دبلوماسيا بين حزب الله وإسرائيل "ملح"، مجددا التأكيد أن وقف إطلاق النار في غزة "قد ينهي أيضا الصراع" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق وصل وزير الدفاع يوآف غالانت لتقييم الوضع في مقر القيادة الشمالية في صفد مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي ومسؤولين كبار آخرين في الجيش الإسرائيلي.

وقال غالانت "إننا نستكمل الاستعداد البري والجوي ونعزز الأجهزة الاستخباراتية ونستعد لأي احتمال.. نحن ملتزمون بتغيير الوضع في الشمال".

من جهته صرح هاليفي: "نحن على مستوى عال جدا من الاستعداد.. ومن ثم لاتخاذ القرارات الصحيحة".