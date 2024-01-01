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سفير قبرص لدى "إسرائيل" يرد على تحذيرات نصر الله

الأربعاء 19 يونيو 2024 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير قبرص لدى "إسرائيل" يرد على تحذيرات نصر الله



القدس المحتلة/سما/

علق سفير قبرص لدى "إسرائيل" كورنيليوس كورنيليو على تحذير أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي وجهه إلى الحكومة في نيقوسيا.

وقال السفير القبرصي لدى إسرائيل لموقع "YNET" العبري: "عندما يهدد مثل هذا الشخص الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله سنرد بالطبع".
وأضاف كورنيليوس كورنيليو "نحن نعمل بتنسيق وثيق مع إسرائيل".

وصرح كورنيليو على أنهم ينتظرون رد الفعل الرسمي من نيقوسيا تجاه تحذيرات نصر الله.

وسئل كورنيليو عما إذا كان متفاجئا من تحذيرات نصر الله قال السفير: "نعم ولا.. العلاقات بين إسرائيل وقبرص لم تكن أبدا بهذه القوة وكل شيء على السطح".

وتابع قائلا: "نحاول أن نلعب دورا متواضعا فيما يتعلق بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل.. وأنا متأكد من أن كل هذا غير مرحب به من قبل حزب الله".

وأردف بالقول: "إذا تحققنا من عدد الرحلات الجوية بين البلدين سنتفاجأ.. غدا ستكون هناك 19 رحلة جوية إلى قبرص.. إنه أمر قوي جدا على أجندة السياحة ورجال الأعمال والسياسة في إسرائيل".
وفي وقت سابق وجه أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله تحذيرا للحكومة القبرصية من فتح مرافقها للحرب على لبنان.

وقال نصر الله في كلمة خلال احتفال تأبيني لأحد كوادر الحزب الذي قتل بغارة إسرائيلية في بلدة جويا جنوب لبنان القائد العسكري طالب سامي عبد الله (أبو طالب): "لدينا معلومات تفيد بأن إسرائيل تجري مناورات في قبرص في مناطق ومطارات قبرصية".

وأضاف أمين عام حزب الله: "تعتبر إسرائيل أنه في حال استهداف مطاراتها ستستخدم المطارات والمرافق القبرصية".

وتابع قائلا: "لذلك يجب أن تعلم الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للحرب على لبنان سيتعامل الحزب مع قبرص كأنها جزء من الحرب".

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