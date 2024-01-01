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"الأونروا": الاحتلال دمر 67% من البنية التحتية لقطاع غزة

الأربعاء 19 يونيو 2024 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": الاحتلال دمر 67% من البنية التحتية لقطاع غزة



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 67% من البنية التحتية لقطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التي تشمل الطرق والمرافق العامة والمنتزهات وآبار المياه ومضخات الصرف الصحي.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال دمر جميع آبار المياه ومضخات الصرف الصحي بشكل كامل، وأن عملية ضخ مياه الصرف الصحي متوقفة منذ ثمانية أشهر، بسبب تدمير الاحتلال للبنية التحتية ونفاد الوقود، ما تسبب في غرق مناطق واسعة من قطاع غزة بمياه الصرف الصحي.

وأكدت أن جميع مناطق القطاع بلا مياه بعد توقف 90% من الآبار، بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

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