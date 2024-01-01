رئيس البرلمان البيلاروسي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب القضية الفلسطينية

مينسك/سما/

أشاد رئيس البرلمان البيلاروسي سيرغينكو ايغور بيتروفيتش، بالعلاقات التاريخية الفلسطينية البيلاروسية، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

جاءت تصريحات بيتروفيتش خلال لقائه، اليوم الأربعاء، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية بيلاروس أحمد المذبوح، في مقر البرلمان وسط العاصمة مينسك.

وأعرب بيتروفيتش، عن تقديره لدور سفارة دولة فلسطين النشط ومساهمتها الفعالة في تطوير العلاقات البيلاروسية الفلسطينية، مؤكدا أهمية التقارير المفصلة التي ترسلها السفارة بشكل مستمر عن آخر التطورات والأحداث في فلسطين.

وأكد موقف بلاده المبدئي بحل الصراعات عبر الحوار وحسب قرارات الشرعية الدولية، مضيفًا أنه "انطلاقا من هذا المبدأ، فإن جمهورية بيلاروس تصوت في المحافل الدولية كافة لصالح فلسطين باعتبارها قضية عادلة وحلها يتم من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

كما أعرب عن أمله بحل عاجل وسريع لوقف المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

بدوره، استعرض السفير المذبوح التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، وركّز على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشدد المذبوح على أهمية الحفاظ على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، لافتا إلى دورها الكبير في تخفيف معاناة أبناء شعبنا في غزة وفي جميع أماكن اللجوء.

وأشار إلى إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل في "القائمة السوداء" للدول والمنظمات التي تقتل الأطفال، مطالبا بمقاطعة دولة الاحتلال ووقف التعامل والتبادل التجاري والأكاديمي معها، مؤكدا أهمية العمل الجماعي من أجل وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة.

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