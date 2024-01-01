شهداء وجرحى في قصف طيران ومدفعية الاحتلال لغزة ورفح

غزة/سما/

استشهد 11 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 11 مواطنا وإصابة 30 آخرين، في غارة شنها طيران الاحتلال على تجمع للمواطنين في شارع صلاح الدين شرق رفح، وجرى نقل جثامين الشهداء والإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس المجاورة.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط دوار العلم غرب مدينة رفح، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة منذ فجر اليوم إلى 23 شهيدا.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال دمر أكثر من 70% من مرافق المدينة وبنيتها التحتية، ومن بينها حرق وتدمير جميع صالات معبر رفح ومرافقه.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المعبر بعد أن احتلت الجانب الفلسطيني منه في السابع من أيار/ مايو الماضي، في اليوم التالي من بدء اجتياحها البري لمدينة رفح.

وفي مدينة غزة، استشهد مواطنان عقب استهدافهما بصاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بوصول شهيدين إلى المستشفى عقب استهدافهما بصاروخ من مسيّرة اسرائيلية في شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 37396 شهيدا، بالإضافة إلى 85523 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ــــ