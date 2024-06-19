هليفي عن رصد حزب الله لخليج حيفا: قدرات نعرفها ونُعدّ حلولا للتعمال معها

القدس المحتلة/سما/

ادعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل على علم بالقدرات التي أظهرها حزب الله من خلال نشر مشاهد لاستطلاع جوي رصد خلالها مواقع إسرائيلية حساسة في منطقة خليج حيفا شمالي البلاد، حصلت عليها طائرات مسيرة تابعة له دون أن يرصدها الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن هليفي خلال جولة ميدانية تفقد خلالها بطاريات الدفاع الجوي على جبهة لبنان بمشاركة قائد سلاح الجو، تومر بار، وقائد منظومة الدفاع الجوي، غلعاد بيران، وقائد "كتائب القبة الحديدية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع خطاب للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

وفي حديث مع عناصر الدفاع الجوي، قال هليفي: "لقد مضى أكثر من ثمانية أشهر على حرب طويلة، وأنتم أمضيتم أكثر من ثمانية أشهر في الدفاع، وهو دفاع معقد. وهذا الدفاع يوفر قدرًا كبيرًا من الأمن للمدنيين والجيش، لكننا لا نكتفي بذلك، لدينا العديد من القوات الأخرى في الجيش التي تشارك في مهاجمة حزب الله".

وتابع "اليوم قتلنا عددًا من عناصر حزب الله، وأمس حزب الله أصدر شريط فيديو يظهر قدرات نعرفها ونقوم بإعداد وبناء حلول للتعامل مع هذه القدرات وغيرها من القدرات التي سترون استخدامها في الوقت المناسب. نحن بالطبع نمتلك قدرات أقوى بشكل غير محدود، وأعتقد أن العدو لا يعرف سوى القليل من القدرات التي نمتلكها، وسيواجهها عند الضرورة في الوقت المناسب".

وأضاف "الاختبار الذي نواجهه هو أن نرى أننا ندافع اليوم، وننتصر غدًا، ونعيد السكان إلى واقع أكثر أمانًا بعد غد، ومن ثم نبني ونرمم ونجعل هذه المنطقة أقوى مما كانت عليه قبل الحرب".



وبث حزب الله عبر منصة "تلغرام"، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو تحت عنوان: "مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال فلسطين المحتلة عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية"، وأفاد بأن المشاعد التقطت عبر الطائرة المسيرة الاستطلاعية "هدهد".

وتظهر في مطلع الفيديو لقطات جوية لبعض البلدات والمدن الإسرائيلية، بينها كريات شمونة ونهريا، و"مجمع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل، والتي تضم عددا كبيرا من المصانع والمخازن وحقول التجارب"، وفق ما أرفقه الحزب مع المقطع.

كما يجري فيها "تصنيع وتجميع أنظمة الدفاع الجوي الفعال، لا سيما القبة الحديدية، وتبلغ مساحتها 6.5 كيلومترات مربعة، وتبعد عن الحدود اللبنانية 24 كيلومترا"، وفق المصدر نفسه.

وتظهر في المقطع مشاهد رصد للشركة، أعقبها نفق اختبار محركات صاروخية ومخازن صواريخ للدفاع الجوي، ومنصة قبة حديدية، وجميعها منتشرة في مناطق كثيفة الأشجار.

وعرض الفيديو أيضا لقطات قال إنها لمصانع التحكم والتوجيه والمباني الإدارية للشركة نفسها، ورادار للتجارب الصاروخية. ثم ظهر "تكتل عمراني عالي الكثافة يحاذي ساحل خليج حيفا، ويقع شمال المدينة المحتلة"، وفق ما كتبه حزب الله أثناء عرضه للمشهد الذي يصور أبنية عمرانية موزعة على مساحات واسعة، يتخللها "شارع يتسحاق بن تسفي".

وقال الحزب إن عدد سكان التكتل يبلغ نحو 250 ألف مستوطن، ويضم 6 مدن وأحياء كبرى، وتبلغ مساحته نحو 20 كيلومترا مربعا ويبعد عن الحدود 28 كيلومترا. كما عرض الفيديو مشاهد لما قال إنها لمجمعات تجارية وأبراج "حدائق أبراهام"، ومنطقة ميناء حيفا التي "تضم منشآت عسكرية أهمها قاعدة حيفا العسكرية وميناء حيفا المدني ومحطة كهرباء ومطار".

إلى جانب ذلك، ظهرت ما قال الحزب عنها "هنغارات صيانة السفن في الميناء ومبنى وحدة الحوسبة ومبان تابعة لوحدة الغواصات، إلى جانب سفينة دعم لوجيستي وزوارق ديغورا وساعر 6 وساعر 4.5 وساعر 5، ورصيفي الكرمل ومزراحي، وخزانات نفط".

ولوحظت أثناء عرض الفيديو حركة نشطة للسيارات بين الطرق والأبنية التي رصدتها طائرات الحزب الاستطلاعية.