  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الحديث عن تدمير حماس ذر للرمال في عيون الإسرائيليين

الأربعاء 19 يونيو 2024 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الحديث عن تدمير حماس ذر للرمال في عيون الإسرائيليين



القدس المحتلة/سما/

انتقد متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأربعاء، القيادة السياسية في تل أبيب، معتبرا أن حديثها عن تدمير حركة حماس "بمثابة ذر للرمال في عيون الإسرائيليين".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تدمير حماس" أحد أهداف الحرب، رغم تشكيك العديد من المحللين العسكريين والمراقبين الإسرائيليين في إمكانية تحقيق ذلك.

وقال هاغاري في مقابلة أجرتها معه القناة "13" الإسرائيلية الخاصة: "الحديث عن تدمير حماس هو بمثابة ذر للرمال في أعين الجمهور".

وأضاف: "حماس فكرة، لا يمكنك تدمير فكرة، يجب على المستوى السياسي أن يجد بديلا لها وإلا فستبقى".

وخلال المقابلة ذاتها، تطرّق هاغاري إلى إعلان الجيش الإسرائيلي في 8 يونيو/ حزيران الجاري تخليص 4 أسرى عبر عملية عسكرية بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وأقر متحدث الجيش الإسرائيلي أنه "لا يمكن إطلاق سراح جميع المختطفين عبر عمليات عسكرية".

وأسفرت العملية عن مجزرة قتل فيها الجيش الإسرائيلي 274 فلسطينيا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة، فيما أصيب مئات المدنيين.

كما أشار هاغاري إلى الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل بالقول: "مستعدون لأي سيناريو ضد حزب الله، وأي حملة عسكرية على لبنان ستنتهي باتفاق، وملتزمون بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين".

وعلّق على نشر "حزب الله" مقطع فيديو التقطته طائرات تجسس فوق خليج حيفا شمال إسرائيل، وزعم أن "اعتراض الطائرة المسيرة كان سيشكل خطرا على سكان حيفا".

الأكثر قراءة اليوم

توماس فريدمان: "إسرائيل" في خطر وجودي والولايات المتحدة قد تنجر لحرب من أجل تل أبيب

الإعلام العبري : اسرائيل تحدد 26 الشهر الحالي للهجوم وحزب الله يقول إيران ستدخل الحرب…

مع قرب انتهاء عملية رفح.. ما مستقبل الحرب على غزة؟

الجيش الإسرائيلي يصادق على "خطط لهجوم في لبنان"

لابيد: أتفق مع نتنياهو وبن غفير

"إسرائيل": معبر رفح لا يصلح للاستخدام إثر تدمير جانبه الفلسطيني

الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا عشرات الانفاق في محور فلديفيا ولم يعد هناك تهريب من مصر

الأخبار الرئيسية

الحكومة الإسرائيلية تنشئ آلية لاستبدال زيارة الصليب الأحمر الأسرى الفلسطينيين

6673191f423604706d64f86b

"حماس": لم يبق أمام بايدن إلا أداة واحدة يقدمها لنتنياهو

6672f6224c59b7327b7328e4

موقع عبري: "نهاية العالم الآن: هل يمكن أن تكون هذه خطة نتنياهو السرية؟"

photo_2024-06-19_17-22-01

نصر الله يحذر قبرص ويهدد "إسرائيل" بمعركة "بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف"

مسؤولون إسرائيليون: القتال في رفح أكثر حدةً.. وحماس تدير المعركة من فوق الأرض ومن تحتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية