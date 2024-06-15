  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤولون إسرائيليون: القتال في رفح أكثر حدةً.. وحماس تدير المعركة من فوق الأرض ومن تحتها

الأربعاء 19 يونيو 2024 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون إسرائيليون: القتال في رفح أكثر حدةً.. وحماس تدير المعركة من فوق الأرض ومن تحتها



واشنطن/سما/

أكد مسؤول إسرائيلي كبير أنّ القتال الذي يخوضه "جيش" الاحتلال ضدّ حركة حماس والمقاومة في رفح جنوبي قطاع غزة أكثر حدّةً مما هو عليه غي مناطق أخرى من القطاع، بما فيها مدينة غزة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنّ حماس حضّرت نفسها للقتال في رفح خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنّها استفادت من الدروس والتكتيكات التي اتّبعها "الجيش" الإسرائيلي في مناطق أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه "إسرائيل" لا يزال مستمراً، وأنّ إطلاق النار ضدّ القوات الإسرائيلية في قطاع غزة متواصل، حتى في المناطق التي يزعم "جيش" الاحتلال السيطرة عليها.

عقيد في "جيش" الاحتلال: عدد الأنفاق في رفح كبير
في السياق نفسه، شدّد العقيد في "الجيش" الإسرائيلي، يائير تسوكرمان، على أنّ عدد الأنفاق في مدينة رفح كبير، مضيفاً أنّ حماس "تزرع كاميراتٍ كثيرةً في رفح من أجل إدارة المعركة من فوق الأرض ومن تحتها".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن تسوكرمان تأكيده أنّ تفخيخ المنازل والغرف في رفح قبل دخول القوات الإسرائيلية إليها هو "أحد التهديدات التي تواجهها".

وتأتي هذه التصريحات بعدما انتقد عضو حزب "الليكود" الإسرائيلي عميت هاليفي أداء "جيش" الاحتلال، مؤكداً أنّ الحديث عن "تفكيك كتائب رفح كلام فارغ".

وشدّد هاليفي على أنّ رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي  "لا يقول الحقيقة" لدى حديثه عن تفكيك الكتائب التابعة لحماس في رفح.

الأكثر قراءة اليوم

توماس فريدمان: "إسرائيل" في خطر وجودي والولايات المتحدة قد تنجر لحرب من أجل تل أبيب

الإعلام العبري : اسرائيل تحدد 26 الشهر الحالي للهجوم وحزب الله يقول إيران ستدخل الحرب…

مع قرب انتهاء عملية رفح.. ما مستقبل الحرب على غزة؟

الجيش الإسرائيلي يصادق على "خطط لهجوم في لبنان"

"إسرائيل": معبر رفح لا يصلح للاستخدام إثر تدمير جانبه الفلسطيني

لابيد: أتفق مع نتنياهو وبن غفير

الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا عشرات الانفاق في محور فلديفيا ولم يعد هناك تهريب من مصر

الأخبار الرئيسية

photo_2024-06-19_17-22-01

نصر الله يحذر قبرص ويهدد "إسرائيل" بمعركة "بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف"

672293

فيديو: محاجنة يروي تفاصيل مفزعة عن أوضاع أسرى قطاع غزة في معتقل سدي تيمان

اطفال شهداء-b05d46ca-f672-4d4a-b6c4-77a063c9cfe5

لجنة أممية: "إسرائيل" قتلت وأعاقت عشرات آلاف الأطفال في غزة

13ipj-11-730x438

"إسرائيل": معبر رفح لا يصلح للاستخدام إثر تدمير جانبه الفلسطيني

20240615170827reup-2024-06-15t170557z_531163206_rc2kb8avrjgv_rtrmadp_3_israel-palestinians-usa-pier.h-730x438 (1)

نيويورك تايمز: رصيف بايدن العائم في غزة سيغلق قريباً وقبل تحقيق أغراضه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية