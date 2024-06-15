مخاوف جدية لدى الأمم المتحدة حول التزام "إسرائيل" بقوانين الحرب

جنيف/سما/

أعربت الأمم المتحدة الأربعاء عن “مخاوف جدية” بشأن احترام جيش الاحتلال الإسرائيلي قوانين الحرب، وذلك في تحقيق شمل ست عمليات قصف “كبرى” في قطاع غزة العام الماضي أسفرت عن استشهاد 218 شخصا على الأقل.

وجاء في بيان أرسلته البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف “ترفض دولة إسرائيل بشدة الاستنتاجات والتأكيدات التي قدمتها” الأمم المتحدة.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية”.

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأربعاء تقييما لستة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي في غزة، وأسفرت عن عدد كبير من الشهداء بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية،” مما يثير مخاوف جدية تتعلق باحترام قوانين الحرب بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم”.

وأوضح ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أجيت سونغاي في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أن إسرائيل “أطلقت مبادرات في خمس من الهجمات الستة لإثبات الحقائق” معتبرا أن “هذا غير كاف”.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمداساني “لم نر بعد تحقيقات موثوقة وشفافة في هذه الحوادث”.

“مناطق مأهولة”

ويورد التقرير تفاصيل ستة هجمات يُقدر أن إسرائيل استخدمت فيها قنابل موجهة GBU-31 (زنة طن)، وGBU-32 (زنة نصف طن) وGBU-39 (زنة 125 كغ) ” في الفترة من 9 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2023 واستهدفت مباني سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوقا”.

وجاء في التقرير أن المفوضية “تحققت من مقتل 218 شخصا في هذه الهجمات الستة، وأعلنت أن المعلومات الواردة تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير”.

وفقا للأمم المتحدة فإن مثل هذه الهجمات عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين “قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وردا على سؤال حول سبب عدم قيام الأمم المتحدة بتقييم واقعة 17 تشرين الأول/أكتوبر في المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، أوضح سونغاي أنه تم اختيار الهجمات الستة لأن الأمم المتحدة كانت تملك “معلومات أكبر بكثير”.

وتحدثت حماس في البداية عن مئات الشهداء في هذه الحادثة وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية.

وقالت قوات الاحتلال إن ما حدث خطأ في إطلاق حركة الجهاد الإسلامي لصاروخ، وهو ادعاء تدعمه الولايات المتحدة. وتشير مصادر استخباراتية غربية إلى أن عدد الضحايا أقل بكثير من الرقم الذي أعلنته حماس.

وأوضح سونغاي أن التقرير “يركز بشدة على إسرائيل ويعود ذلك أساسا إلى أن الأسلحة” المستخدمة في الهجمات “ليست في حوزة الجماعات الفلسطينية المسلحة”.

علاوة على ذلك قال إن “الصواريخ التي أطلقتها” الجماعات الفلسطينية المسلحة “غير المقبولة على الإطلاق لم تتسبب بعدد كبير من الضحايا خلال الحرب”.

ويؤكد البيان الصادر عن الممثلية الإسرائيلية أن “الهدف الوحيد” للتقرير هو “انتقاد إسرائيل وعزلها” وأسفت “لعدم تناول استراتيجية حماس التي تهدف إلى زيادة الضرر الذي يلحق بالمدنيين لأقصى درجة” من خلال “نشر وسائلها العسكرية في المناطق المأهولة بشكل منهجي وغير قانوني”.

وأعلنت سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة ميراف إيلون شاهار “كررت المفوضية العليا خطاب حماس ونشرت ادعاءات لا أساس لها”.

واندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، عندما تسلل مقاتلون فلسطينيون من حركة حماس بشكل خاص من غزة ونفذوا هجومًا في مستوطنات غلاف غزة أسفر عن مقتل 1194 شخصا، معظمهم من المدنيين، استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وخُطف حينها 251 شخصا ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، ويعتقد جيش الاحتلال أن 41 منهم لقوا حتفهم.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف وغارات مدمرة وهجمات برية خلفت حتى الآن 37396 شهيدا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في حكومة حماس.