جيش الاحتلال يرصد 15 قذيفة صاروخية من لبنان على كريات شمونة

القدس المحتلة/سما/

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إطلاق 15 قذيفة صاروخية من لبنان على مستوطنة كريات شمونة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “متابعة للإنذارات في الساعة الأخيرة في منطقة كريات شمونة تم رصد إطلاق نحو 15 قذيفة صاروخية من لبنان نحو المنطقة حيث تم اعتراض بعضها دون وقوع إصابات”.

وأضاف: “لقد قصف جيش بالمدفعية مصادر النيران”.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال أشارت إلى “تضرر مبنى بالمنطقة الصناعية في بلدة كريات شمونة”، فيما قالت صحيفة “هآرتس” إن حرائق اندلعت في المنطقة نتيجة سقوط صواريخ.

من جهة ثانية قال جيش الاحتلال إن “الدفاعات الجوية اعترضت بنجاح هدفًا جويًا مشبوهًا فوق المجال الجوي اللبناني حيث لم يخترق الأراضي الإسرائيلية”.

“حزب الله” يعلن استشهاد 4 من عناصره بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

أعلن “حزب الله”، الأربعاء، استشهاد 4 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، لترتفع حصيلة الشهداء منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 346 عنصرا.

ونعى الحزب في بيانين منفصلين “حسن محمد علي صعب (صادق) مواليد 1970 من بلدة يارون .. وجهاد أحمد حايك (حيدر) مواليد 1999 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان”.

ولاحقا نعى الحزب “حسن المجتبى يوسف أحمد (كيان) مواليد 1997 من بلدة رشاف وسكان بلدة عيتيت في جنوب لبنان”.

وقال إن العناصر الثلاثة “ارتقوا شهداء على طريق القدس”، وهو تعبير يستخدمه للإشارة إلى قتلاه بنيران الجيش الإسرائيلي، دون تفاصيل.

وفي بيان رابع نعى الحزب “وهبي محمد إبراهيم (هادي) مواليد 1989 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس” دون تفاصيل.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة في بلدة الوزاني، ونجا السائق من الموت بعدما رمى بنفسه خارج السيارة”.

وأشارت إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي “كثف من غاراته، حيث استهدف مرتين متتاليتين وسط بلدة الخيام”.

وأوضحت أن طيران الاحتلال “أغار صباحا على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، حيث أفيد عن وقوع إصابات”.

ولاحقا، أفادت الوكالة بأن “الطيران المسير الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا استهدف حرج الراهب غرب بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل”.

ولفتت إلى أن الطيران الاحتلال الإسرائيلي “استهدف أحد المنازل في بلدة العديسة الحدودي، فيما تعرضت بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي اسرائيلي”.

وأشارت إلى أن مسيرة إسرائيلية “استهدفت بصاروخين ساحة بلدة ميس الجبل، في حين تجدد القصف المدفعي على بلدة الخيام”.

في المقابل قال “حزب الله” في منشور على منصة تلغرام، إن عناصره “استهدفوا مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‌‏التابع للفرقة 91 في ثكنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية”.

وذكر الحزب أن ذلك يأتي ‏”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي التي طالت بلدتي يارون والخيام”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها “حزب الله” مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لعدوان إسرائيلي خلف أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.