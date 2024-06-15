‫احتراق بيوت بلاستيكية بفعل قنابل ضوئية أطلقها الاحتلال شمال طولكرم

طولكرم/سما/

احترق عدد من البيوت البلاستيكية والمزروعات بفعل قنابل ضوئية أطلقها الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شمال مدينة طولكرم.

وقال المزارع أحمد يعقوب ، إن قوات الاحتلال المتمركزة عند بوابة جدار الفصل والتوسع العنصري غرب ضاحية شويكة أطلقت وابلا من القنابل الضوئية تجاه منطقة المزروعات مما تسبب في اشتعال النيران في البيوت البلاستيكية المحاذية للجدار، التي تضم مزروعات الخضار مما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وأضاف، أن النيران أتت على كل البلاستيك والحديد والشبك، والمعدات الزراعية و"ماتورات" وشبكات المياه والرش، والأدوية الزراعية، إضافة إلى تضرر كبير في محيط المنطقة.

وأشار يعقوب، إلى أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام أراضيهم التي تعود إليه ولشقيقه ونجله بين الفينة والأخرى، وتقوم بتفتيش البيوت البلاستيكية وتمشيط للمكان والتضييق عليهم.

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