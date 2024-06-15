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لجنة أممية: "إسرائيل" قتلت وأعاقت عشرات آلاف الأطفال في غزة

الأربعاء 19 يونيو 2024 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة أممية: "إسرائيل" قتلت وأعاقت عشرات آلاف الأطفال في غزة



جنيف/سما/

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالجرائم المرتبكة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل قتلت وتسببت في إعاقة عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة.


جاء ذلك على لسان رئيسة اللجنة نافي بيلاي، الأربعاء، في اجتماع حول تقرير اللجنة على هامش الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.


وأضافت بيلاي: “من المحتمل أيضا أن يكون آلاف الأطفال تحت الأنقاض” جراء الغارات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على غزة.


وأشارت إلى أن الحرب الإسرائيلية أثّرت بشكل خطير على البنية التحتية اللازمة لرفاهية الأطفال، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.


وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

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