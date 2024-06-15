"القسام" تقصف قوات الاحتلال في "الزيتون".. وارتفاع عدد الجنود المصابين

القدس المحتلة/سما/

أعلنت كتائب "القسام" عن قصفها تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وجاء إعلان "القسام" بالتزامن مع كشف جيش الاحتلال عن إصابة 12 جندي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال جيش الاحتلال إن خمسة من الجنود أصيبوا في قطاع غزة.

وبحسب المعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه، الأربعاء، فإنه بلغ عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي 3860.

ووفقا للمعطيات فإنه ارتفع عدد الجنود الذين أصيبوا في المعارك البرية في غزة إلى 1947، مقارنة مع 1942 يوم أمس الثلاثاء.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع إصابة باقي الجنود. وأشار الجيش إلى أن 25 جنديا بحالة خطيرة و191 بحالة متوسطة و23 بحالة طفيفة يتلقون العلاج.

ووفقا للمعطيات فإن 662 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 311 في المعارك البرية في قطاع غزة.