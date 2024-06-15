حماس: اغتيال "إسرائيل" طبيبا من غزة في معتقلاتها إجرام وهمجية

غزة/سما/

اعتبرت حركة حماس، الأربعاء، أن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي بعد اعتقاله من قطاع غزة “سلوك إجرامي”.

وقالت الحركة في بيان: “جريمة اغتيال الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي في المعتقلات الصهيونية، بعد أشهر من اختطافه إلى جانب المئات من الأطباء والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية على يد الاحتلال، تأكيد على إجرام وهمجية هذا الكيان الفاشي، وسلوكه الإجرامي تجاه شعبنا”.

واعتبرت أن ذلك “يأتي بجانب استهدافه للقطاعات ومناحي الحياة في قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا”.

وطالبت حماس المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية والحقوقية، “بإدانة هذه الجرائم المروّعة المستمرة”.

ودعت الحركة إلى “التحرك العاجل للكشف عن مصير مئات من المعتقلين الذين اختطفهم الاحتلال من المستشفيات ومراكز الإيواء والنزوح، والعمل على الإفراج عنهم فوراً، ومحاسبة قادة الاحتلال الإرهابيين على جرائمهم وانتهاكاتهم لكل الأعراف القوانين الدولية”.