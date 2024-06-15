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تعليق مصري رسمي على المشاركة "بقوة عربية" تدير معابر غزة

الأربعاء 19 يونيو 2024 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق مصري رسمي على المشاركة "بقوة عربية" تدير معابر غزة



القاهرة/سما/

أعلن مصدر رفيع المستوى في مصر أن لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة.


وأوضح المصدر أن لا صحة لمشاركة مصر في قوة عربية للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة.

يأتي ذلك تأكيدا لما ذكرته مصر من قبل بعدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، مشدداً على أن مصر لن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المعبر.

ومنذ 7 أيار/ مايو الماضي تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ما دفع القاهرة إلى تعليق التنسيق بشأنه لعدم "شرعنة" احتلاله، وتمسكها بعودة الإدارة الفلسطينية لإدارته كما ينص اتفاق المعابر الموقع عام 2005.

وبسبب غلق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر وتعطيلها يشهد القطاع أزمة إنسانية طاحنة، وسط تقديرات أممية، بأن غزة قد تشهد منتصف تموز/ يوليو المقبل مجاعة.

وأكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة في أيار/ مايو الماضي أن معابر القطاع "لا تزال مغلقة".

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