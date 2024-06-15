  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أشادت بدور الأونروا ..مسؤولة أميركية: هناك صعوبات تواجه الرصيف العائم في غزة

الأربعاء 19 يونيو 2024 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشادت بدور الأونروا ..مسؤولة أميركية: هناك صعوبات تواجه الرصيف العائم في غزة



واشنطن / وكالات /

 

أقرت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور بوجود صعوبات تواجه الرصيف العائم  الذي أقامه الجيش الأميركي على ساحل قطاع غزة، وأعربت عن تقديرها للدور الإنساني لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القطاع.

وقالت باور إن المعابر البرية أقل تكلفة منه، وتتيح استمرار الإغاثة،، لكنها أكدت في مقابلة مع الجزيرة أن الرصيف العائم مهم في رؤية الوكالة الأميركية لعملية إدخال المساعدات إلى غزة.

ويأتي إقرار باور المتعلق بالصعوبات التي تكتنف وجود الرصيف العائم الذي أقامت بلادها قبالة ساحل غزة، بعد أيام قليلة من إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها قررت نقل الرصيف مؤقتا من موقعه على شاطئ غزة إلى ميناء أسدود المحتل مجددا، بسبب ما قيل إنها توقعات بارتفاع أمواج البحر.

وقالت سنتكوم في بيان أصدرته يوم الجمعة الماضي "اليوم وبسبب توقعات ارتفاع أمواج البحر، سيتم إزالة الرصيف العائم من موقعه في غزة ونقله مجددا إلى أسدود".

وأشارت إلى أنها "لم نتخذ قرار نقل الرصيف مؤقتا باستخفاف، إلا أنه ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات لغزة مستقبلا".

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت في السابع من يونيو/حزيران الجاري إعادة إنشاء الرصيف العائم قبالة ساحل غزة المخصص لنقل كميات محدودة من المساعدات للقطاع المحاصر، بعد انهياره "بسبب الأمواج الهائجة".

وافتتح الرصيف العائم في 17 مايو/أيار الماضي، لكن سرعان ما انهار بعد أسبوع من تشغيله جراء الأمواج، وانفصلت أجزاء منه ووصلت شاطئ مدينة أسدود.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: أقول لأمريكا كما قال لها تشرشل في الحرب العالمية الثانية..

توماس فريدمان: "إسرائيل" في خطر وجودي والولايات المتحدة قد تنجر لحرب من أجل تل أبيب

الإعلام العبري : اسرائيل تحدد 26 الشهر الحالي للهجوم وحزب الله يقول إيران ستدخل الحرب…

مع قرب انتهاء عملية رفح.. ما مستقبل الحرب على غزة؟

الجيش الإسرائيلي يصادق على "خطط لهجوم في لبنان"

استشهاد الطبيب الغزيّ إياد الرنتيسي بسجون الاحتلال

تقديرات إسرائيلية بتعزيز حماس لـ"حرب الاستنزاف" واستمرار قوتها بغزة

الأخبار الرئيسية

اطفال شهداء-b05d46ca-f672-4d4a-b6c4-77a063c9cfe5

لجنة أممية: "إسرائيل" قتلت وأعاقت عشرات آلاف الأطفال في غزة

13ipj-11-730x438

"إسرائيل": معبر رفح لا يصلح للاستخدام إثر تدمير جانبه الفلسطيني

20240615170827reup-2024-06-15t170557z_531163206_rc2kb8avrjgv_rtrmadp_3_israel-palestinians-usa-pier.h-730x438 (1)

نيويورك تايمز: رصيف بايدن العائم في غزة سيغلق قريباً وقبل تحقيق أغراضه

667299434c59b77bb32b574a

تعليق مصري رسمي على المشاركة "بقوة عربية" تدير معابر غزة

الإعلام العبري : اسرائيل تحدد 26 الشهر الحالي للهجوم وحزب الله يقول إيران ستدخل الحرب…

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية