قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين

رام الله/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم، مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بان الاحتلال اعتقل الأستاذ جلال معروف وأحمد عبد الرزاق فلنة ومصطفى ذياب يعد اقتحام منازلهم في قرية صفا شمال غرب رام الله، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في قرية عجول شمال رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الفتى بهاء ثائر شبانة بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة سنجل شمال رام الله، علماً أن شبانة تحرر من المعتقل قبل شهر.

كذلك اعتقل المحرر محمود سليمان أبو عادي خلال اقتحامه قرية دير ابزيع غرب رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء شقيقين من قرية حوسان غربا.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت حاتم محمود شوشة (23 عاما)، وشقيقه منتصر (17عاما) بعد اقتحام منزلهما في القرية.

كما دهمت القوات ذاتها منزل حسن علي حمامرة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من قرية قصرة جنوبا.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية منذ ساعات الفجر، وشنت حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها ان قوات الاحتلال احتجزت عشرات المواطنين داخل إحدى المدارس، وأخضعتهم لتحقيق ميداني واعتدت على بعضهم بالضرب، واعتقلت الشابين مصطفى نديم أبو ريدة، وزين سائد كنعان.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين عقب محاصرة منزلهما في مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من مدخلها الجنوبي، وحاصرت منزل الشقيقين محمد وجمال خطاب في حي صبيحة وسط المدينة، قبل أن تعتقلهما.