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الصحة: 24 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

الأربعاء 19 يونيو 2024 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 24 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة



غزة/سما/

أفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 24 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37396 شهيدًا و85523 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودي إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جم

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