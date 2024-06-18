الإعلام العبري : اسرائيل تحدد 26 الشهر الحالي للهجوم وحزب الله يقول إيران ستدخل الحرب…

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان التقارير في لبنان تقدم تفاصيل جديدة حول زيارة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين إلى العاصمة بيروت، وتستخدم تاريخ 26 من الشهر الذي ستفقد فيه إسرائيل صبرها.

وبحسب التقارير، قال حزب الله للوسيط الامريكي إن أي تهديد لهم لن ينجح إذا أرادت إسرائيل بدء حرب واسعة، وقالوا أيضًا إن حزب الله يهاجم الأهداف العسكرية فقط بينما تهاجم إسرائيل المدنيين بنية التصعيد.

إضافة إلى ذلك، قالوا في لبنان إنه إذا أرادت إسرائيل أن تبدأ حرباً، فعليها أن تأخذ في الاعتبار أنه هجوم على إيران، وأن إيران ستتدخل عسكرياً وتنضم إلى حزب الله. كما هددوا بأن إسرائيل ستواجه عمليات إطلاق نار ضخمة من إيران ولبنان.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مصدر في حزب الله أن إيران ستنضم إلى حزب الله في الهجوم.

وتسبب نشر فيديو الطائرة بدون طيار التابعة لحزب الله "الهدهد" بالأمس تحديداً - هو أن هوكشتاين نقل رسالة مفادها أن إسرائيل أعطت إنذاراً نهائياً لحزب الله حتى 26 الشهر، رداً على حادثة المسيرة .

وورد أيضًا أن وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لم يكن بسبب عيد الأضحى، بل بسبب التنسيق بين إيران والولايات المتحدة لخفض التوترات قبل زيارة هوكشتاين.