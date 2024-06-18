الاحتلال الاسرائيلي يزعم : دمرنا عشرات الانفاق في محور فلديفيا ولم يعد هناك تهريب من مصر

القدس المحتلة/سما/

بعد حوالي شهر ونصف من بدء العملية البرية في منطقة رفح ، قال الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع أنه سيطر على محور فيلادلفيا وأنه حدد موقع 200 فتحة نفق و35 نفقًا، بعضها يعبر الى مصر . وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست، لا يزال هناك حوالي 20 نفقا في المنطقة لم يتم تحديد موقعها.

وتحدث المسؤول للصحيفة الأمريكية عن العملية في منطقة محور فيلادلفيا، الذي يفصل مصر عن جنوب قطاع غزة، وأوضح أنه قبل البدء في مرحلة التنفيذ، يقوم المسؤولون في إسرائيل بالاتصال بزملائهم في القاهرة، من أجل بدتجنب الوصول إلى المنطقة.

وقال أيضًا إن القتال ضد كتائب حماس في رفح مكثفًا للغاية "أكثر من مناطق أخرى في قطاع غزة بما فيها مدينة غزة"، موضحًا أن السبب في ذلك هو استعدادات حماس.

ووفقا له، "كان أمام كتائب حماس في جنوب قطاع غزة عدة أشهر للاستعداد للقتال. لقد تعلموا الدروس من تكتيكات الجيش الإسرائيلي في أماكن أخرى من قطاع غزة".

وقال إن الهجمات المقبلة ستتركز على الكتيبة الرابعة لحماس. وأضاف المصدر أن "الجيش هاجم العديد من الأهداف في منطقة رفح، ودمر حوالي 40 كيلومترًا من البنية التحتية تحت الأرض".