موقع أميركي : البيت الأبيض غاضب من نتنياهو ويلغي اجتماعاً استراتيجيا

القدس المحتلة/سما/

بعد نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو أمس الثلاثاء يزعم أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل، ألغى البيت الأبيض اجتماعاً أميركياً إسرائيلياً رفيع المستوى بشأن إيران كان من المقرر عقده غدا الخميس، وفق ما قال مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس".

وأفاد مصدران أميركيان وإسرائيليان أن كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن غضبوا من الفيديو، وذلك من خلال رسالة سلمها المبعوث الأميركي آموس هوكستين شخصيًا لنتنياهو في اجتماع بعد ساعات من نشر الفيديو، ثم قرر البيت الأبيض أن يذهب أبعد من ذلك بإلغاء اجتماع الخميس.

وعلق مسؤول أميركي: "هذا القرار يوضح أن هناك عواقب لمثل هذه الأعمال المثيرة".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "الأميركيون غاضبون.. فيديو بيبي (نتنياهو) تسبب في أضرار جسيمة". وكان بعض المسؤولين الإسرائيليين في طريقهم بالفعل إلى واشنطن عندما تم إلغاء الاجتماع.

وأوضح مسؤولان أميركيان أن الاجتماع تم إلغاؤه لإرسال رسالة حول الفيديو. وذكر ثالث أن الاجتماع تم تأجيله بدلاً من إلغائه، بسبب مشكلة في الجدولة.

وكان نتنياهو قد أعلن باللغة الإنكليزية في الفيديو أنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل". وفي العلن، أعرب البيت الأبيض عن حيرته.

وأشارت السكرتيرة الصحافية كارين جان بيير إلى أنه تم إيقاف شحنة واحدة فقط من الأسلحة منذ بدء الحرب، في حين تدفقت أسلحة بمليارات الدولارات دون عوائق. وأضافت: "نحن حقا لا نعرف ما الذي يتحدث عنه".

وفي السر، كان فريق بايدن غاضبًا ومصدومًا من رد فعل نتنياهو، وفقاً لأحد المسؤولين الأميركيين.

وكان من المقرر أن يلتقي هوكستين مع نتنياهو أمس الثلاثاء خلال توقفه في إسرائيل في طريق العودة من بيروت، حيث كان يحاول تهدئة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وبمجرد دخوله إلى الغرفة، أخبر نتنياهو أن الاتهامات الواردة في الفيديو غير دقيقة وغير شرعية، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان مطلعان على الاجتماع.

بالإضافة إلى ذلك، قرر كبار مستشاري بايدن إلغاء الحوار الاستراتيجي بشأن إيران، والذي كان من المقرر أن يشمل ساعات من الاجتماعات يشارك فيها مسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووكالات المخابرات الأميركية، إلى جانب نظرائهم الإسرائيليين.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن البيت الأبيض أبلغ إسرائيل بالقرار.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه لا يزال من المقرر أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.