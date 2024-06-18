شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين، الليلة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن عدد من الشهداء ارتقوا في استهداف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة أبو صفية في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وقال الدفاع المدني بغزة : "في اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك تتعامل طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة مع استهداف بناية سكنية تعود لعائلة "أبو صفية" بمنطقة الشيخ رضوان حيث انتشلت الطواقم 6 شهداء وعددًا من الجرحى."

وأضافت المصادر أن طواقم الإنقاذ ومواطنين تمكنوا من انتشال جثامين 3 شهداء ارتقوا في قصف على منطقة شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وكان 3 مواطنين استشهدوا مساء الثلاثاء في قصف لطيران الاحتلال على الحي السعودي غرب مدينة رفح، في استهداف لمواطنين عند جسر وادي غزة وسط القطاع.

وقالت مصادر طبية إن الطواقم الطبية ومواطنين تمكنوا من انتشال جثمان شهيد، ونقل عدة مصابين عقب غارات نفذها طيران الاحتلال على الحي السعودي غرب مدينة رفح.

كما نقلت الطواقم الطبية ومواطنون شهيدين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال عند جسر وادي غزة وسط القطاع.