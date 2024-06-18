الضفة الغربية: شهيد وإصابات واعتداءات للمستوطنين

محافظات/سما/

استشهد شاب مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة إنها تبلغت باستشهاد الشاب بلال عادل عبد الفتاح بلو (39 عاماً)، برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن الشاب الذي أطلقت عليه قوات الاحتلال الرصاص على المدخل الغربي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، استشهد، عقب تركه ينزف من قبل قوات الاحتلال ومنعها طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول للمصاب بالرصاص الحي على مدخل بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وانتشرت في محيط محطة للمحروقات داخلها، ومنعت المواطنين من الحركة.

الاحتلال يغلق مدخلي بلدة مردا شمال سلفيت

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مدخلي بلدة مردا شمال محافظة سلفيت.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت البوابتين الحديديتين المقامتين على مدخلي البلدة، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عقب إغلاق مدخليها.

إصابة 3 فتية برصاص الاحتلال في بيت أمر

أصيب 3 فتية بالرصاص مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن مواجهات اندلعت في منطقة الظهر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الفتية، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص الحي في قدمه، وآخرين بالرصاص المعدني والشظايا.

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شمال طولكرم

أصيب مساء اليوم الثلاثاء، مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال مدينة طولكرم.

وقال مدير الاسعاف والطوارئ في طولكرم رائد ياسين، إن طواقم الإسعاف نقلت مواطنا (31 عاما) من سكان محافظة جنين، عقب إصابته برصاص الاحتلال في القدم أثناء تواجده غرب بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم. ووصف ياسين حالة المصاب بالمستقرة.

مستعمرون يحرقون أراضي زراعية في برقا شرق رام الله

أحرق مستعمرون، مساء اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية في قرية برقا شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين أحرقوا أراضي زراعية في المناطق الرعوية المحيطة بقرية برقا شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية لتأمين الحماية للمستعمرين.

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إصابة طفلين برصاص الاحتلال في سالم شرق نابلس

أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في قرية سالم شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

وقال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل إن طواقم الجمعية تعاملت مع إصابة لطفلين (15 عاما)، بالقدم.

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أوصرين جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق للرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لاندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

إصابات باعتداء مستعمرين في المعرجات شمال غرب أريحا

- أصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، باعتداء مستعمرين على مواطنين في طريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن مستعمرين هاجموا مركبة نقل ركاب عمومية بالحجارة، أثناء تنقلها عبر طريق المعرجات الرابطة بين محافظتي رام الله والبيرة وأريحا، ما أدى لإصابة عدد من ركابها بجروح.

بدوره، أكد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، أن المستعمرين يتواجدون في ثلاثة مواقع في طريق المعرجات، وهي مواقع غير مكشوفة للمركبات، ويفاجئون المارة بالحجارة، وباتوا يجعلون من المنطقة غير آمنة للمواطنين، وللتجمعات البدوية في المنطقة.

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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حوارة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة حوارة، لم تعرف هوياتهم بعد، عقب احتجازهم لساعات وسط البلدة.

إصابة مواطن ومواطنة وإحراق مركبة وحقول زراعية في هجوم للمستعمرين على بورين

أصيب، اليوم الثلاثاء، مواطن ومواطنة في هجوم للمستعمرين على.قرية بورين جنوب نابلس والذين أحرقوا مركبة وحقولا زراعية وهاجموا منازلا في القرية.

وأكد الناطق باسم الهلال الأحمر، احمد جبريل، أن طواقم الإسعاف نقلت اصابتين لسيدة (٥٤ عاما)، ورجل (٥٠ عاما) إلى المستشفى، عقب اعتداء المستعمرين عليهما بالضرب المبرح خلال هجوم على بورين

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من قرية بورين وهاجموا عددا من المنازل قرب مدرسة بورين الصناعية، كما احرقوا حقولا مزروعة بالزيتون ومركبة للمواطن علي عودة واعتدوا عليه بالضرب المبرح وهو من بلدة حوارة كان يمر بالمنطقة .

وذكر أن المستعمرين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من قرية بورين، الأمر الذي ألحق أضرارا في بعضها

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من ترقوميا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مواطنا من بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ترقوميا، واعتقلت المواطن ياسر طنينة عقب مداهمة منزله في البلدة.

إصابة مواطن إثر اعتداء الاحتلال عليه عند حاجز تياسير

_ أصيب مواطن، اليوم الثلاثاء، برضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه عند حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الهلال الأحمر نقلت مواطنا (٤٦ عاماً)، نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه عند حاجز تياسير شرق طوباس.

ويشهد الحاجز منذ أشهر تشديدا وتفتيشا أغلب الأوقات، ومن خلاله يتحكم الاحتلال بتنقلات المواطنين.

قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين من إذنا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في بلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء ومنازل وفتشتها قبل اعتقالها، المواطنين: جبرين نوفل ونجله احمد،, ونادر الشمالي ونجله نسيم، ومحمد عبد الحليم جبران، وخليل ايمن عواد، ومحمد بسام البطران، ونور محمد صوايفه وسفيان ابو جحيشة.

مستعمرون يعتدون على أراضي المواطنين في ياسوف

اعتدى مستعمرون، اليوم الثلاثاء، على أراضي المواطنين في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وذكرت مصادر محلية بأأن المستعمرين اعتدوا على الأرضي الزراعية في منطقة حرايق عبد الرزاق شرق ياسوف وقاموا بتخريب بئر مياه، وسلاسل زراعية واغلقوا طريقا زراعية.

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل جلبون شرق جنين

نصبت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية جلبون شرق جنين، وتواصل الإستيلاء على منزل لليوم ال59.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية وشرع الجنود بايقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، مؤكدا أن قوات الاحتلال تواصل الاستيلاء على منزل المواطن رافع رفيق أبو الرب ومغسلته وتحوله إلى نقطة عسكرية، منذ 59 يوما

وأشار أبو الرب إلى أن القرية، المقامة فوق أراضيها مستعمرة "ميراف"، تتعرض بشكل شبه يومي إلى اقتحامات قوات الاحتلال وإطلاق الرصاص من داخل المستعمرة تجاه المنازل وتشن حملة اعتقالات في صفوف الشبان وتداهم المنازل، إضافة إلى عملية هدم المنازل والمنشأت الزراعية وتدمير للشوارع.